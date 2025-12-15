El Pleno aprueba de forma inicial el presupuesto del Ayuntamiento de Málaga para 2026 de más de 1.230 millones

Pleno del Ayuntamiento de Málaga - AYUNTAMIENTO

El Pleno extraordinario del Ayuntamiento de Málaga ha aprobado de forma inicial este lunes, con los votos a favor del equipo de gobierno --PP-- y en contra de los grupos de la oposición --PSOE, Vox y Con Málaga-- el presupuesto municipal para 2026, que asciende a 1.234.326.277,35 euros.

Tras ello, será publicado en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) y estará en periodo de alegaciones durante 15 días hábiles. En la sesión, las enmiendas presentadas por los grupos de la oposición han sido rechazadas. Así, mientras el equipo de gobierno ha defendido las cuentas, la oposición las tachó de "decepcionantes", "injustas y propagandísticas", además de estar llenas de "humo y despilfarro".

El concejal delegado de Economía, Hacienda y gestión de fondos de la UE, Carlos Conde, ha incidido en que "Málaga avanza, eso es innegable, esto es incontestable", pero "lejos de instalarnos en el conformismo, venimos a proponer un nuevo presupuesto que prioriza vivienda, barrios y el avance de los proyectos de ciudad".

Conde, tras incidir en la moderación fiscal, ha dicho que "avanzamos todavía más en la calidad de los servicios y en la política social" y ha destacado, por otro lado, también la planificación estratégica de la ciudad, cultura, innovación y sostenibilidad, entre otros.

Ha valorado "la cifra récord de inversión" y ha subrayado la apuesta a los barrios. Entre otros proyectos, ha hablado del auditorio, porque "este proyecto de presupuestos no olvida ni lo micro ni lo macro, ni pierde la vista de lo esencial, nuestra vocación de servicio público, de gestionar siempre para los malagueños".

Conde ha desglosado algunas partidas y proyectos relacionados con el ámbito social, la vivienda, sostenibilidad medioambiental, deporte, cultura, seguridad y movilidad, así como la inversión en los barrios: "Me atreveré a decir que no hay casi ningún proyecto de inversión cuyo destino no sea la mejora de nuestros barrios y nuestros entornos, donde vivimos y convivimos", ha subrayado.

"Lo micro y lo macro, los servicios públicos, la vivienda y los grandes proyectos... Todo cabe en este gran presupuesto del Ayuntamiento de Málaga para el 2026", ha dicho.

OPOSICIÓN

Por su parte, el portavoz municipal del PSOE, Daniel Pérez, ha tachado el presupuesto de "decepcionante" porque "no es ambicioso". Además, ha criticado la "resignación a no ejecutar el presupuesto": "Está resignado a no transformar la ciudad y está resignado a los grandes problemas que tiene la ciudad". "En la ejecución del presupuesto son los reyes de la inejecución", ha apostillado.

Así, ha dicho que Málaga "avanza despacio" con estos presupuestos: "Aquí no hay prudencia presupuestaria, lo que hay que admitir es que no se quiere gestionar o no se sabe gestionar de forma adecuada". Por otro lado, ha lamentado la "falta de política de vivienda", así como "la falta de policías y bomberos".

"Es un presupuesto de resignación, de falta de ambición" entre otros, en materia de vivienda, ha continuado y ha recordado las enmiendas presentadas donde apuestan por vivienda, educación pública y barrios.

Por último, Pérez ha señalado que el equipo de gobierno tendría que haber sido "menos arrogante" y aceptar enmiendas. "Hoy aprobarán este presupuesto, pero más que un presupuesto inversor, podemos decir que es un presupuesto inventor, porque salen inventados y no van a dar respuesta a las necesidades que tiene Málaga".

Por su parte, la portavoz adjunta de Vox, Yolanda Gómez, ha advertido de que los malagueños y Vox "decimos basta": "Los presupuestos consideramos que no resuelven los problemas reales de la gente", por lo que han presentado 55 enmiendas por 125 millones centradas y han criticado que las cuentas del PP están "llenas de humo, maquillaje y despilfarro".

"Mientras los malagueños no llegan a final de mes, mientras les sube la cesta de la compra y mientras no tienen acceso a la vivienda, resulta que el PP aquí se dedica a mantener impuestos confiscatorios", ha sostenido, criticando, además, que "los ingresos no son solo injustos, sino que son irreales".

Asimismo, Gómez ha advertido de que "mientras la presión fiscal aumenta, el gasto y la estructura del Ayuntamiento también" y ha criticado además que "mientras los malagueños se aprietan el cinturón y viven cada vez peor, el Ayuntamiento vive cada vez mejor, más estructura, más asesores, más cargos de confianza...". Ha lamentado, por tanto, "el despilfarro, mientras los barrios están abandonados".

Por último, el portavoz de Con Málaga, Nicolás Sguiglia, ha dicho que el debate que se plantea sobre presupuestos es, "una vez más, entre una Málaga democrática u oligárquica". "Estos presupuestos que presentan aquí profundizan justamente en la gestión oligárquica de esta ciudad por parte del equipo de gobierno del PP".

Además, ha tachado las cuentas de "injustas, ineficientes y propagandísticas". "Hay dinero para mejorar los barrios y garantizar una vida con bienestar y derechos, pero tenemos un equipo de gobierno más interesado en la propaganda y en favorecer los negocios de unos pocos", ha lamentado, al tiempo que ha dicho al alcalde que "vive de rentas. Su gestión, desde nuestro punto de vista, está completamente sobrevalorada" y "su equipo de gobierno no está a la altura de lo que merece la ciudad". "Detrás de la purpurina y las luces de neón está la precariedad de nuestra gente", ha sostenido.

Por último, ha cuestionado "quién avanza, a quién le va bien en este modelo de ciudad". "Lo que queremos es una ciudad democrática y por eso hemos presentado 75 enmiendas que hemos llamado para una 'Málaga del buen vivir' que pongan el centro a los barrios, a la gente trabajadora, que garantice el bienestar para nuestra gente". "Otra Málaga es posible, hay alternativa a este gobierno", ha sostenido Sguiguia. "Málaga puede ser un paraíso para su gente y no solo para unos pocos", ha concluido.

CONDE RECHAZA LAS CRÍTICAS DE LA OPOSICIÓN

En segundo turno, Conde ha rechazado las criticas de la oposición y ha dejado claro a Con Málaga que la ciudad "avanza": "El único que empobrece a los malagueños y a los españoles es su Gobierno, el Gobierno que en coalición tiene con el PSOE".

También ha lamentado que Con Málaga y Vox, "dos caras de la misma moneda, el populismo", "ideologizan la gestión municipal" al "demonizar" al sector público y privado.

Al PSOE, Conde ha dicho que lo único "irrealizable son sus enmiendas" y "quizá lo único positivo es que si hay enmienda es porque hay presupuesto" a diferencia del Gobierno, ha apostillado.

Sobre la ejecución presupuestaria criticada, Conde ha animado "a que den la vuelta a la afirmación", ya que "decir que no vamos a ejecutar 132 millones del presupuesto es lo mismo que decir que vamos a ejecutar 1.102 millones de euros, que van a entrar directamente en la economía de la ciudad" y "pasan a mejorar servicios e inversiones". Por tanto, ha dicho que en gestión económica y en materia de vivienda "no están para dar lecciones", defendido la gestión y el presupuesto.

"Este presupuesto no promete soluciones mágicas, pero garantiza rumbo, estabilidad y capacidad de respuesta", ha señalado, al tiempo que ha dicho que "gobernar también es aprobar presupuestos". Así, ha destacado que la ciudad va a tener unas cuentas en "tiempo y forma" y el equipo de gobierno "hace su trabajo con rigor y esfuerzo". "Hoy, aprobar presupuestos es también una forma de proteger a la ciudad frente al ruido político y Málaga, con este presupuesto, elige proteger su futuro", ha concluido.