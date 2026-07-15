El Pleno de la Diputación aprueba la Concertación de 2027 con más de 40 millones de euros

Pleno de la Diputación de Málaga del mes de julio - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Málaga ha aprobado por unanimidad en el pleno de este miércoles el Plan Provincial de Asistencia y Cooperación de 2027, conocido como 'Concertación', que estará dotado con 41,2 millones de euros y permitirá impulsar en torno a 4.000 actuaciones en 86 municipios menores de 20.000 habitantes de la provincia, en las entidades locales autónomas de Bobadilla-Estación y Estación de Gaucín-El Colmenar, y en las localidades de Nerja y Torrox.

Se trata "del plan más importante en cuanto a cuantía económica y en cuanto a lo que supone para la financiación de los municipios menores de 20.000 habitantes de nuestra provincia y contempla un total de 41,2 millones de euros para el próximo año 2027".

Del total de 41,2 millones de euros, el 40% se destina a programas de inversión, prestación de servicios y asistencia técnica a los que pueden acogerse los ayuntamientos, con 16,3 millones de euros. Otro 40%, también 16,3 millones, corresponde a fondos incondicionados para que sean los propios municipios quienes decidan el destino de esos recursos, mientras que el 20% restante se reservó inicialmente a programas específicos relacionados con el ciclo integral del agua.

El plan contempla una inversión de 9,5 millones de euros en obras hidráulicas, un 10,5% más que el año anterior, una cantidad solicitada por los ayuntamientos que representa el 23% del total y supera el mínimo del 20% reservado inicialmente para programas vinculados al ciclo integral del agua.

El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, ha valorado la reacción de los alcaldes de la provincia tras los últimos años de sequía y ha aplaudido que los municipios hayan solicitado destinar a actuaciones hidráulicas una partida superior a la inicialmente reservada por la institución provincial, lo que, según ha señalado, refleja "su compromiso y su concienciación con un tema vital para el desarrollo de todas y cada una de las comarcas de nuestra provincia".

Con la inversión prevista en materia de agua, el próximo año se repararán 6.509 metros lineales de tuberías de alcantarillado, se sustituirán 22.325 metros lineales de tuberías de abastecimiento, se comprarán 3.504 contadores con telelectura y se instalarán más de 300 placas de energía solar fotovoltaica para el suministro eléctrico en estaciones de bombeo, entre otras actuaciones.

Entre los proyectos previstos destacan las mejoras en las infraestructuras de saneamiento y abastecimiento en los municipios malagueños de Archidona y Colmenar, con unos 300.000 euros cada una, así como la sustitución de tuberías de fibrocemento en Alameda, Álora, Benadalid, Cuevas Bajas, El Borge, Igualeja y Montecorto, que suma 707.000 euros.

Salado ha destacado que la Concertación es "la gran herramienta de cooperación provincial para que nuestros pueblos puedan seguir invirtiendo, prestando mejores servicios y atendiendo las necesidades reales de sus vecinos".

En esta línea, ha recalcado que el programa permitirá desarrollar actuaciones de todo tipo, desde el arreglo de calles y caminos rurales hasta la renovación de tuberías, mejoras en el alumbrado público, mantenimiento de parques e instalaciones deportivas, actividades culturales y juveniles, formación digital, compra de desfibriladores y adquisición de vehículos para Policía Local o Protección Civil.

El presidente ha recordado que, sumando las partidas de las Concertaciones de 2025, 2026 y 2027, la Diputación ha destinado 30,7 millones de euros a programas vinculados al ciclo integral del agua. A ello se suman otras actuaciones impulsadas por la institución provincial, que solo este año moviliza 27,9 millones de euros para mejorar las infraestructuras hídricas mediante inversiones propias, actuaciones del Consorcio Provincial del Agua y proyectos cofinanciados con fondos europeos Next Generation.

Como balance, Salado ha resaltado que en los tres últimos años la Diputación ha destinado un total de 120.873.457 euros a los municipios menores de 20.000 habitantes de la provincia a través de este plan.

"Este programa es una clara muestra del compromiso inversor de la Diputación con el progreso y bienestar de los vecinos de esos pueblos, con la igualdad de oportunidades y con el desarrollo económico de los municipios", ha afirmado.

Con la aprobación de la Concertación de 2027, la Diputación de Málaga "refuerza su apoyo a los municipios de menor población, consolida la inversión en infraestructuras básicas y mantiene como prioridad la mejora del ciclo integral del agua, favoreciendo la prestación de mejores servicios públicos y el desarrollo equilibrado del conjunto de la provincia".

MOCIONES

Por otro lado, durante el pleno ha sido aprobada por unanimidad la moción del PP que insta al Gobierno de España y a la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos a confirmar de manera definitiva el mantenimiento de las oficinas de los municipios malagueños de Ronda y La Cala del Moral, así como a aclarar la planificación futura de la red provincial y descartar cualquier reducción de la atención presencial sin diálogo previo con los ayuntamientos afectados.

Además, solicitan la aprobación de un plan extraordinario de refuerzo del servicio postal en la provincia que contemple el incremento de plantillas, la cobertura de bajas y vacantes y la mejora de la atención en oficinas y unidades de reparto para adaptarla al crecimiento poblacional y económico de Málaga.

De igual modo, han sido aprobada por unanimidad la moción urgente del grupo Vox que reclama al Gobierno de España un refuerzo de personal en las oficinas de la Tesorería General de la Seguridad Social del interior de la provincia, especialmente en la de Antequera (Málaga).

La moción del PSOE relativa al impulso y cumplimiento de la Junta de Andalucía con el parque nacional Sierra de las Nieves ha sido votada por puntos y no salido adelante. Todos los grupos, excepto el PP, se han mostrado a favor de los tres primeros y respecto al cuarto, PP y Vox han votado en contra.

Asimismo, la moción urgente de diez puntos en relación con el pacto del Gobierno de la Junta entre PP y Vox, presentada por el portavoz socialista de la Diputación de Málaga, Josele González, solo ha contado por los votos a favor de Con Málaga, por lo que no ha salido adelante.

Por su parte, la moción de Con Málaga para garantizar el acceso universal a las telecomunicaciones en el mundo rural y la lucha contra el reto demográfico en la provincia ha contado con los votos a favor de PSOE y Vox y con la oposición del PP.

Sin embargo, la referente al refuerzo de la cooperación con los municipios afectados por los temporales registrados durante los primeros meses del año, solo ha contado con el respaldo del grupo socialista, por lo que la iniciativa no ha salido adelante.