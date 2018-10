El Pleno de Málaga aprueba una investigación sobre expedientes de infracciones urbanísticas prescritas o caducadas

Actualizado 29/06/2017 15:05:56 CET

Sale adelante instaurar un sistema de reparto de trabajo que permita que se cumplan plazos legales en Urbanismo

MÁLAGA, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Málaga ha aprobado este jueves instar al equipo de gobierno a iniciar una investigación de oficio sobre los expedientes de infracciones urbanísticas que han podido prescribir o caducar desde 2006 en la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU).

Asimismo, de la moción urgente del PSOE también ha salido adelante, por 17 votos a favor y 13 en contra, instar al alcalde, Francisco de la Torre, a solicitar un informe a la secretaria general y la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento sobre el resultado de investigación interna para conocer si pudiera incurrir en negligencia o presunto delito.

De la iniciativa socialista, además, se ha aprobado que, una vez conocido el resultado de la investigación interna, se depuren las responsabilidades políticas o de cualquier índole que se pudieran derivar de estas actuaciones.

No era la única moción sobre la Gerencia Municipal de Urbanismo. Así, de la iniciativa del grupo de Ciudadanos también se ha aprobado por unanimidad instaurar un sistema de reparto de trabajo que permita que se cumpla los plazos legales estipulados en el estudio de las licencias de obra o primera ocupación presentadas en la GMU; poner todas los recursos materiales y humanos para respetar los plazos legales estipulados en la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) en su interlocución con el administrado en la GMU.

Por último, se ha dado luz verde a que el equipo de gobierno realice un informe de la cantidad y naturaleza de los expedientes sancionadores que han prescrito en los últimos diez años y a que comparta con el resto de grupos municipales el desarrollo y las conclusiones de dicho documento.

El viceportavoz del PSOE, Daniel Pérez, ha cuestionado directamente al alcalde, "como máximo responsable", sobre cuántos expedientes han prescrito o caducado. "Queremos saber qué es lo que pasa en Urbanismo", ha indicado, al tiempo que ha advertido de que "algo falla".

"Nos pueden dar mucha documentación, ahogar en números, en estadísticas, pero no nos dice a los malagueños qué pasa en Urbanismo", ha dicho, al tiempo que ha vuelto a señalar a De la Torre como "el máximo responsable, porque lleva 20 años al frente, primero como concejal, luego como alcalde".

Por su parte, el viceportavoz de Ciudadanos, Alejandro Carballo, ha recordado que llevan tiempo recibiendo quejas, lamentando que los retrasos en la concesión de licencias en Urbanismo son, en muchos casos, "insostenibles". "La concesión de licencias empeora mientras sube la actividad en construcción", lo que ha calificado de "negativo". "Urbanismo tiene que facilitar, ser pulmón facilitador y no un lastre o freno", ya que, "no se nos pueden escapar oportunidades de inversión".

De igual modo, Carballo ha incidido en que el número de licencias está aumentando "porque aumenta la actividad en construcción, pero eso no tiene nada que ver con los retrasos". "Lo que hay es problema organizativo, de recursos humanos", ha sostenido.

"HAY TRANSPARENCIA"

El edil de Ordenación del Territorio, Francisco Pomares, ha valorado el trabajo que se hace en Urbanismo y ha dejado claro que se han ofrecido explicaciones y dado cuenta de todo, afirmando, por tanto, que hay transparencia.

Ha explicado que "se trabaja más", añadiendo, asimismo, que se han dado más licencias en los primeros meses del año, por lo que "no sé dónde está el atasco". "Todos los plazos de concesiones cumplen con la ley", ha dicho, incidiendo en que "si alguien opina lo contrario que lo traiga y me lo diga". En cuanto a infracciones, Pomares ha asegurado que "se vigila mucho", además de que en la Gerencia "no consta que haya prescripción de expedientes de forma intencionada".

Por su parte, la portavoz de Málaga Ahora, Ysabel Torralbo, ha lamentado que, pese a la celebración del consejo extraordinario, "no ha satisfecho a la oposición, porque queremos más datos". Ha recordado también la moción que presentó su grupo pidiendo una auditoria porque "es necesario saber cifras y por qué", lamentado que "algo no funciona bien".

Eduardo Zorrilla, el portavoz de IU-Málaga para la Gente ha recordado las mociones que se han aprobado al respeto y ha añadido que

es un "asunto muy grave y echamos en falta una información detallada, de cuántos han sido, motivo, objetivo, cuantía y fecha, entre otros", afirmado que es una información que "venimos solicitando desde hace años", explicando también el voto a favor de su formación a la moción.

Por último, el concejal no adscrito, Juan José Espinosa, también ha criticado que en Urbanismo "algo no va bien". "Es propositiva la iniciativa para hacer instrucciones lo más transparente posible", ha concluido.