El Pleno de Málaga censura la actitud del equipo de gobierno del PP ante "los conflictos" de la ciudad y la "inacción"

Publicado 30/04/2019 16:55:50 CET

MÁLAGA, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La resaca de las elecciones generales del pasado domingo y los próximos comicios municipales del 26 de mayo han estado muy presentes en el último pleno de la Corporación de Málaga capital. Así, con continuas menciones a los procesos electorales ha sido aprobada la moción urgente del PSOE para censurar la actitud del equipo de gobierno del PP "ante los conflictos y la inacción" en varios "problemas" de la ciudad.

En concreto, la moción, que ha sido aprobada por 15 votos a favor, 13 en contra y tres abstenciones, se centraba en el conflicto con los bomberos, la Policía Local, al tiempo que aludía también "al atentado patrimonial" por las demoliciones del edificio de la antigua Pensión La Mundial y Villa Maya; al "expolio" de las herencias por plusvalía y la "falta de diálogo" que ha provocado "la dejadez en la acción del gobierno" de Málaga.

Un debate que, además, ha estado precedido por la exposición de las reivindicaciones de la Policía Local y de los bomberos y que en medio del mismo los bomberos han sido desalojados tras las interrupciones. De igual modo, junto con esta iniciativa se ha debatido una ordinaria de Málaga Ahora también sobre bomberos, que ha sido aprobada.

El portavoz municipal del PSOE, Daniel Pérez, ha afirmado que "esto tiene que cambiar porque no se puede mantener la situación" recordando que quedan 26 días para las elecciones municipales. Ha enumerado los conflictos que tiene el equipo de gobierno como los de la Policía Local o los bomberos, que "se resume en decretos, represalias y expedientes... esta forma de gobernar recuerda tiempos pretéritos y, De la Torre, usted es el responsable".

"Esto tiene que acabar, y esto acaba porque hoy será el último día que usted se siente en esa silla como alcalde", ha afirmado Pérez en su intervención, al tiempo que ha afirmado que "los malagueños están hartos y se lo van decir el 26".

Por su parte, la portavoz de Málaga Ahora, Ysabel Torralbo, ha añadido que "como no podía ser menos en el último pleno también se habla de los bomberos", precisando que son más de dos años en conflicto. "No se entiende el encasillamiento y no hace nada ante este conflicto de seguridad", ha agregado, destacando el trabajo "profesional y no lo están valorando".

"No sé qué irregularidad o actitud despectiva más se puede llevar a cabo; son ustedes incapaces de solucionarlo porque se han puesto una venda en los ojos y no pueden solucionarlo", ha lamentado.

ALCALDE

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha dicho que "no estamos en campaña electoral, estamos en un pleno y los malagueños hablarán el 26 de mayo, ellos dirán lo que va a pasar y a quién le corresponde seguir impulsando y avanzando" a la ciudad, destacando la gestión de los 'populares' e incidiendo en que es "una ciudad muy diferente a la de hace diez o quince años" con avance en el plano cultural, tecnológico, de innovación, transporte público y política social. "La ciudad es dinámica como siempre ha sido y cada vez más", ha apostillado.

También De la Torre ha aludido a las negociaciones colectivas y ha pedido también ver, además de las reivindicaciones de los sindicatos corporativos, la de otros sindicatos: "Me sorprende que los partidos que dicen ser de izquierdas se olviden de una visión transversal de los problemas de Málaga y focalicen problemas de una parte de funcionarios municipales", aclarando que "no digo que no sean importante los corporativos pero tienen una visión más limitada de los temas".

Por último, ha dejado claro que "jamás" se le niega nada de medios materiales a policía o bomberos; mientras que el concejal de Seguridad, Mario Cortés, ha hecho un reconocimiento a los profesionales, también a los que "no estando de acuerdo han sufrido".

El viceportavoz municipal de Ciudadanos, Alejandro Carballo, ha afeado al alcalde que "se ha reunido hasta con okupas y no ha sido capaz de reunirse con los funcionarios que tienen que venir una y otra vez para pedir una reunión", ha agregado, en alusión a los bomberos.

Eso sí, tras mostrar su abstención a la moción socialista y su posición a favor a la de Málaga Ahora, ha tachado la moción del PSOE de "electoralista", recordando que "la campaña empieza la semana que viene", ha dicho a Pérez.

Asimismo, el portavoz de IU Málaga para la Gente, Eduardo Zorrilla, ha recordado que, como ya afirmaron, "los últimos años de gestión de De la Torre, de gobierno del PP en el Ayuntamiento, reúnen todos los signos de lo que es fin de ciclo político".

"Son numerosos los signos que evidencian una política errática, ausencia de proyectos de ciudad más allá de la ciudad escaparate", ha dicho, criticando también el "abandono" de los barrios y "la parálisis completa de la ciudad". "Ni uno solo de los grandes proyectos se han cumplido", le ha recordado.

Por último, ha afirmado que "el conflicto de bomberos y la gestión de la Policía Local son los mejores síntomas de ese fin de ciclo, de su incapacidad para gobernar esta ciudad". Por su parte, el concejal no adscrito, Juan José Espinosa, ha advertido de "mandato en blanco".

INVERSIONES AL GOBIERNO

Por otro lado, ha sido aprobada la moción urgente del PP sobre inversiones que deberá priorizar en Málaga el nuevo Ejecutivo del Gobierno central. Así, De la Torre ha precisado que la moción se redactó antes de conocer los resultados de los comicios generales y ha dejado claro que se trata de "recordar" las inversiones que Málaga necesitan para que se completen. "Málaga tiene unas aspiraciones y necesidades y las vamos a plantear y defender de manera leal y constructiva".

Especialmente crítico ha sido el edil del PSOE Sergio Brenes que ha afirmado que "la credibilidad suya y de su partido ha terminado: los malagueños no le creen". "En este su último pleno como alcalde de esta ciudad, debería haber aprovechado y traído una moción para dar solución al colectivo de los bomberos y policías, que llevan más de dos años y medio acompañándonos", ha dicho.

"Hay tantos problemas que se deja pendientes y no es para traer una moción para hacer oposición a un Gobierno, el de Pedro Sánchez, que no ha constituido el nuevo Gobierno".

Torralbo, de igual modo, también ha hablado de actuaciones "interesantes" pero se ha centrado, no obstante, en mostrar su desacuerdo con la vía perimetral. Carballo ha ironizado con que el PP "nos tenía acostumbrados a las mociones contra la Junta y ahora son contra el Gobierno", criticando el "batiburrillo de propuestas".

Por su parte, Zorrilla ha dicho que comparten casi todas las reclamaciones al gobierno, aunque ha propuesto varias enmiendas. De igual modo, ha manifestado sus "dudas" de que esta moción estuviera redactada antes del escrutinio debido, ha dicho, "al tono moderado y constructivo frene al distante utilizado otras veces".

OTRAS MOCIONES

Por otro lado, han salido adelante por unanimidad las mociones sobre bulos o 'fake news' del PP y de Málaga Ahora; la relativa a un estudiar un servicio municipal de odontología, a propuesta del edil no adscrito; y otra, presentada por Málaga para la Gente, pero que ha pasado a ser institucional, sobre el apoyo a la labor humanitaria en el mar Mediterráneo del bombero Miguel Roldán.

También ha sido aprobada, con enmiendas la moción del PP sobre abordar la renovación de instalaciones eléctricas de la Catedral; otra sobre la cesión de una parcela de equipamiento situada en la plaza Manuel Azaña y una del PSOE sobre Semana Santa y mejoras en próximo año. Por último, ha sido rechazado de la moción de Cs el impulso de un concurso público para la instalación de una universidad privada y otra de Málaga para la Gente sobre el rechazo al hotel en el puerto.