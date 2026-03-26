El Pleno de Málaga insta al Gobierno a actuar con "celeridad" en trabajos de AVE directo y pide la dimisión de Puente

Imagen de las obras de emergencias sobre el talud que se vio gravemente afectado por el pasado temporal a su paso por Álora (Málaga) . - Álex Zea - Europa Press

MÁLAGA, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Málaga ha aprobado este jueves el punto de la moción del PP en la que se insta al Gobierno de España a actuar "con la máxima celeridad y diligencia" en los trabajos de reparación del talud de Álora (Málaga), que mantiene la cortada la alta velocidad con Madrid. Además, ha salido adelante de la iniciativa de Vox de exigir la dimisión "inmediata" del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente.

Asimismo, el Pleno ha aprobado exigir al Ministerio de Transportes y a Adif "una política informativa transparente", estableciendo un canal de comunicación con los ayuntamientos afectados, y específicamente con el de Málaga, "para dar cuenta del estado real de las obras y de plazos de reapertura ciertos y definitivos".

Toda la moción urgente del grupo 'popular' ha salido adelante y, entre otros, se reclaman vuelos y conexiones eficaces para minimizar el impacto, así como pedir al Gobierno que valore que los afectados por esta crisis de conectividad puedan acogerse a las ayudas dispuestas para los damnificados por las borrascas.

Por su parte, la moción urgente de Vox con medidas de compensación para los sectores afectados por la interrupción de la conexión de alta velocidad entre Málaga y Madrid también ha sido aprobada, pero con 19 votos a favor y once en contra. La iniciativa reclamaba, además, la dimisión del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible y del presidente de Adif, que ha salido adelante.

Durante el debate, la concejala delegada de Movilidad, Trinidad Hernández, ha incidido que la falta de AVE directo es "un problema real, urgente y que están pagando los ciudadanos". "No es una incidencia puntual, es una crisis de conectividad, con unas consecuencias gravísimas para la ciudad".

Hernández, que ha reconocido que es una obra técnica "compleja" y que hay que trabajar "con seguridad", ha criticado la "mala gestión" y la "falta de comunicación y transparencia", lamentando también la "falta de rigor, respeto": "Málaga es la perjudicada con pérdida en turismo, comercio, hoteles, empleo...". Ha advertido también de "las peores previsiones en reservas de hoteles en los últimos años para Málaga".

"Esto no es solo movilidad, va de economía, empleo, competitividad y cómo trata el Gobierno a la ciudad de Málaga", ha dicho, al tiempo que ha sostenido que "todos estamos pagando las consecuencias de la mala gestión".

Por su parte, el portavoz del grupo municipal de Vox, Antonio Alcázar, ha lamentado, a escasos días para el inicio de la Semana Santa, el "escenario precario" para Málaga y que repercute en el tejido económico, laboral, entre otros. "No es solo una incidencia, es algo más profundo", ha abundado.

Ha recordado que durante meses Málaga "va a estar aislada" de forma directa con Madrid y ha aludido al impacto económico. "Se confirma que cuando un gobierno abandona el mantenimiento de infraestructuras y actúa cuando hay crisis, el costo lo termina pagando la economía real", ha dicho.

Alcázar ha señalado que no solo afecta al turismo, afecta a otros sectores como comercios, taxi; y ha insistido en que el Gobierno tiene que asumir responsabilidad "cuando los servicios públicos esenciales son los que fallan".

"Los españoles pagamos impuestos para recibir infraestructuras fiables y no incertidumbre permanente", ha sostenido, al tiempo que ha incidido en que España y Málaga "no necesitan más titulares, necesitan inversiones y transparencia real".

El concejal del PSOE Jorge Quero, por su parte, ha valorado que el PP haya apostado por un tono "más sereno e institucional": "Los malagueños están hartos del 'y tú más'", ha dicho, pero ha incidido en la gestión que está haciendo el Gobierno de España y "con un único criterio que no admite negociación, que es la seguridad".

"La reapertura no se retrasa por desidia política, sino porque no se abre sin ofrecer garantías técnicas necesarias", ha abundado. Además, ha insistido en que "Málaga no está aislada" y ha contrapuesto la gestión del Gobierno con la realizada por la Junta en la carretera de Ronda.

Quero, por otro lado, ha añadido que "lo que sí hace daño" al turismo "son las declaraciones de ruina y catástrofe sin un dato" que se están dando.

Por su parte, el portavoz municipal de Con Málaga, Nicolás Sguiglia, ha criticado que no es una moción sobre el AVE, la situación económica o el empleo "es una operación política comunicativa para desgastar al Gobierno".

Ha aludido a que "quieren convencer de que Málaga pierde 1.300 millones de euros en unos días de Semana Santa, que es casi el triple de lo que generó la Semana Santa en toda Andalucía según los datos de la Junta el año pasado" y ha explicado que para que eso se diera "cada turista que viene a la Semana Santa gastaría en nuestra ciudad entre 17.000 y 25.000 euros", por lo que "ve unos tronos, se come unas torrijas, se compra un coche y se va en coche". "Esos son los cálculos que están barajando para llegar a esta cifra absurda", ha apostillado.

SEGUNDO TURNO

Durante el segundo turno, la concejala de Movilidad ha dicho que esperaba lo hecho por el PSOE, como es "desviar el problema y centrarlo en otro". "Creo que el ministro de Transportes va a pasar como el peor ministro de transporte de toda la democracia", ha concluido. En este sentido, Sguiglia le ha replicado que "superar en la historia los peores ministros habiendo pasado el PP por el gobierno es muy complicado".

Por parte de Vox, Alcázar ha insistido en que el hecho de que Málaga esté sin AVE desde enero repercute en un "alto impacto económico" y ha insistido en que solicitan "líneas de compensación económica para las empresas, autónomos, trabajadores afectados, que son instrumentos de apoyo para reforzar el tejido productivo y laboral", entre otros.

"Entendemos que las infraestructuras no son ideología, son economía, empleo y cohesión nacional y cuando falla no solo hay que reabrir, sino que hay que responder a los ciudadanos y que no vuelta a suceder y esa es la finalidad de la moción", ha incidido.

Por otro lado, el edil del PSOE ha dejado claro al PP que "no estamos desviando la atención" y ha insistido en que lo que está condicionando "la decisión de última hora de un turista es su palabra; el turista no lee informes de Adif, lee titulares catastróficos que están diciendo".

Al respecto, ha insistido en que "Málaga no está aislada, tiene un problema de un talud que afecta al AVE pero no aislada, ustedes están generando un bulo", ha afeado.

Por su parte, Sguiguia ha dicho que lo que hay "de fondo aquí es el debate del sistema ferroviario" sobre "la calidad del sistema ferroviario y si se están tomando todas las medidas para generar un sistema de calidad, eficiente, robusto y bien financiado". Por último, ha recordado que el "proceso de privatización y externalizaciones" tiene "buena parte de culpa de los problemas ferroviarios de este país", ha concluido.