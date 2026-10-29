El Pleno de Málaga mantiene un minuto de silencio en memoria de las víctimas del accidente ferroviario

El Pleno del Ayuntamiento de Málaga ha mantenido un minuto de silencio en memoria de las víctimas del accidente ferroviario ocurrido en la provincia de Toledo. - AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

MÁLAGA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Málaga ha mantenido este jueves un minuto de silencio en memoria de las víctimas del accidente ferroviario ocurrido este pasado miércoles en Urda (Toledo).

Cabe recordar que por acuerdo de los cuatro grupos políticos --PP, PSOE, Vox y Con Málaga--, el Pleno ordinario ha comenzado con ese minuto de silencio y se ha limitado a los asuntos de trámite, sin debatirse mociones.

Antes de dar por concluida la sesión, el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha agradecido "a todos la presencia y que hayamos hecho el esfuerzo de dejar los temas para más adelante", aludiendo a una futura junta de portavoces para fijar el día de celebración de una sesión extraordinaria.

"Entendíamos que hoy, el debate, no era el momento para hacerlo, por el impacto emocional y el dolor que a todos nos embarga", ha señalado De la Torre, que ha agradecido "ese minuto de silencio que hemos hecho, expresivo del dolor que a todos nos embarga, como igual embarga a toda España", ha concluido.