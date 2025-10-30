El Pleno de Málaga rechaza poner en marcha un programa municipal de inspección de viviendas vacías

MÁLAGA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Málaga ha rechazado la moción urgente del grupo Con Málaga en relación con la vivienda y, en concreto, el instar al Gobierno local a poner en marcha un programa municipal de inspección de viviendas vacías" para permitir "identificar y registrar aquellas viviendas desocupadas de forma injustificada, creando un registro municipal de viviendas vacías conforme a criterios objetivos".

De la iniciativa de la coalición de izquierdas no ha salido ningún punto adelante, por lo que, tampoco ha sido aprobado crear un registro fiscal de grandes tenedores de vivienda en el municipio ni modificar la Ordenanza Fiscal del IBI para establecer tipos diferenciados y más elevados para las viviendas de uso turístico.

También sobre vivienda ha sido debatida una moción ordinaria del PSOE, de la que seis puntos han salido adelante y cuatro han sido rechazados.

Entre los puntos que han salido adelante de la moción socialista están el reforzar las ayudas municipales a la rehabilitación y eficiencia energética de viviendas, en línea con el Plan Estatal; e instar a la Junta a sumarse al Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 para sellar un Acuerdo de Estado "que triplique la inversión destinada a políticas públicas de vivienda, garantice la protección permanente del parque público e impulse la transparencia en los datos para que la ciudadanía cuente con información fiable y actualizada sobre la situación del mercado residencial".

También ha sido aprobado instar al equipo de gobierno a impulsar los cambios normativos necesarios para obligar a los privados a realizar promociones de vivienda protegida en suelos privados al mismo tiempo que las promotoras desarrollan los proyectos de renta libre.

Por su parte, han sido rechazados, entre otros, implantar de forma efectiva el derecho de tanteo y retracto por parte del Ayuntamiento para la adquisición de viviendas y edificios, "con el fin de ampliar el parque público municipal de alquiler y evitar operaciones especulativas que expulsen a los residentes de los barrios"; y solicitar a la Junta de Andalucía la aprobación "inmediata" de la tasa turística en la ciudad, destinando sus ingresos a políticas públicas de vivienda.

Durante el debate de las mociones, en el que previamente han tomado la palabra ciudadanos para exponer sus casos, el portavoz municipal de Con Málaga, Nicolás Sguiglia, ha alertado de que "el mercado de vivienda en Málaga es los juegos del hambre, es el sálvese quien pueda". Además, ha incidido en que "los grandes ganadores" de la gestión del alcalde, Francisco de la Torre, "son fondos buitres, grandes especuladores y operadores especulativos".

"Málaga se ha transformado en un paraíso para los especuladores", ha lamentado, al tiempo que ha preguntado "en qué le beneficia a Málaga que venga capital especulativo a hacer negocio fácil". "En nada", ha respondido. En este punto, ha puesto ejemplos sobre situaciones de familias y ha cuestionado "cómo se puede normalizar".

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, brevemente ha tomado la palabra para pedir que "no personalice en mi" y ha insistido en que "me han oído hablar que a este tema --de la vivienda-- le dedico más horas, tiempo, más imaginación". "Estamos haciendo y promoviendo miles de viviendas", ha reiterado, valorando la gestión del equipo de gobierno. "El tema no es solo de Málaga, es a nivel nacional", ha concluido.

Por su parte, la concejala del PSOE Carmen Martín ha lamentado que "el derecho a una vivienda digna en Málaga se ha convertido en un privilegio reservado a unos pocos". Así, ha lamentado "la emergencia habitacional" y ha recordado, de igual modo, "la financiación por parte de fondos estatales; si hoy se construye VPO en Málaga, en parte, es gracias al esfuerzo al Gobierno de España"

"Pedimos acción, coordinación con todas las administraciones y compromisos reales", ha dicho. Así, ha incidido en que "una ciudad no es más grande por sus rascacielos, sino por como se trata a su gente", ha concluido.

Por su parte, la portavoz adjunta de Vox, Yolanda Gómez, ha criticado que se traiga "una solución a la emergencia habitacional de la mano de aquellos que han generado el problema".

En su intervención, Gómez ha criticado la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez que "no se gasta el dinero en VPO". "Una izquierda que gobierna no puede venir a pedir soluciones a problemas de la vivienda cuando son quienes lo han generado", ha dicho.

Por su parte, el concejal delegado de Vivienda, Francisco Pomares, ha valorado la gestión del equipo de gobierno desde hace años y ha avisado a Sguiglia que la diferencia con ellos es que "nos negamos a utilizar los dramas para hacer política, no vamos a entrar en las falsas promesas".

Asimismo, ha señalado que "tanto la Administración del Estado, como las comunidades autónomas, como los ayuntamientos son los que están en respuesta al problema de vivienda".

"Lo vuelvo a decir, la solución no pasa por una vivienda un hogar, sino por tener más viviendas que hogares", ha señalado, además, que "tenemos un plan de vivienda local, 23-27, que funciona, tenemos una ley de vivienda próxima de la Junta de Andalucía que funciona, y vamos a tener un plan de vivienda nacional que creo que va a funcionar", ha abundado.

OTRAS MOCIONES

Por otro lado, entre otras mociones debatidas, la iniciativa del grupo de Vox sobre el reconocimiento del derecho de los agentes de la Policía Nacional destacados en la Comisaría Provincial a exhibir en actos oficiales la medalla de la ciudad concedida a dicha institución ha sido aprobado. Asimismo, de la moción de Vox sobre la mejora integral del barrio de Nuevo San Andrés han sido rechazados dos puntos y aprobados por unanimidad cinco puntos.

De las iniciativas del PP han sido adelante la relativa al servicio de la empresa pública de Correos y también ha sido aprobada la moción sobre los pacientes ELA.

Asimismo, la moción del grupo municipal socialista sobre un plan extraordinario de desratización y desinfección en la ciudad de Málaga no ha salido adelante, ha salido rechazado un punto y el resto ha sido aprobado por unanimidad.

Por último, de la moción de Con Málaga sobre implantar medidas para "una mejor implantación" de la Zona de Bajas Emisiones y avanzar en la movilidad sostenible en la ciudad de Málaga tres puntos han sido rechazados y han sido aprobados otros siete puntos.