La Policía Adscrita interviene un bingo ilegal en un establecimiento de Torremolinos (Málaga)

La Policía Adscrita interviene un bingo ilegal en un establecimiento de Torremolinos - JUNTA

MÁLAGA 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

Agentes pertenecientes al Área de Juego y Espectáculos Públicos de la Jefatura Provincial de Málaga de la Unidad de Policía Nacional Adscrita a la Comunidad Autónoma de Andalucía (UPA), han llevado a cabo una actuación en relación con un establecimiento de hostelería donde se realizaban partidas ilegales de bingo.

Durante la investigación, se pudo constatar que las partidas se celebraban cada domingo entregándose a los clientes cartones de bingo cada vez que pagaban una consumición, consiguiendo premios de diversa índole y de diferentes cuantías, incluyendo viajes, ha indicado la Junta en un comunicado.

Así, se estableció un dispositivo en los alrededores del establecimiento con el que los Policías pudieron comprobar cómo se celebraban sesiones de bingo en su interior en las que participaban más de 40 personas que podían ver los números de bolas a través de una pantalla de televisión.

Los clientes participaban en el juego a través de una aplicación en línea, accediendo mediante un código QR desde sus propios teléfonos móviles, donde marcaban los números a medida que iban saliendo. Además, podían utilizar los tradicionales cartones de bingo.

La celebración de esta actividad ilegal consigue atraer a numerosos clientes, obteniendo importantes beneficios y perjudicando a los establecimientos de la zona, que tienen sus licencias legalmente autorizadas.

La UPA, en aras de erradicar el juego ilegal, instruyó el correspondiente informe y propuesta de sanción, así como la intervención de todos los objetos necesarios para el desarrollo de las partidas, que fue remitido al Servicio de Juego y Espectáculos Públicos de la Junta de Andalucía en Málaga.