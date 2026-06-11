La Policía Local de Málaga impone 19 denuncias por reparar vehículos de forma ilegal en el parque empresarial Guadalhorce - POLICÍA LOCAL
MÁLAGA 11 Jun. (EUROPA PRESS) -
La Policía Local de Málaga mantiene activo el dispositivo de vigilancia contra los talleres clandestinos en la vía pública. Las actuaciones se concentran en el parque empresarial Guadalhorce, con especial incidencia en la carretera Azucarera-Intelhorce y adyacentes. En total, en lo que va de año han impuesto 19 denuncias por reparar vehículos de forma ilegal.
En concreto, en el citado periodo, policías locales han identificado a un total de 72 personas, de las que 12 han sido denunciadas tras ser sorprendidas realizando actividades o servicios en espacios públicos sin de autorización municipal, a las que suman otras siete denuncias por cambiar aceites y otros líquidos de automoción, o por arrojar residuos en la vía pública, ha indicado la Policía Local en un comunicado.
De igual modo, según han añadido, los agentes han decomisado numeroso material e instrumental utilizado para las reparaciones mecánicas ilícitas.
DETENIDO POR ATENTADO A AGENTES DE LA AUTORIDAD
Entre otros, han destacado la actuación que se produjo el pasado mes de marzo con el arresto de un individuo de 26 años, que fue sorprendido realizando reparaciones mecánicas en plena calle junto a un grupo de personas.
Al ser requerido para su identificación, el individuo se negó reiteradamente, increpando a los agentes e intentando alentar al resto contra la actuación policial.
Al observar que portaba un destornillador en la mano, los policías locales se dispusieron a desarmarlo, respondiendo braceando y propinando un manotazo a uno de los agentes y oponiendo una fuerte resistencia hasta ser finalmente reducido, quedando imputado como presunto autor de los delitos de desobediencia, atentado y resistencia a agentes de la autoridad.