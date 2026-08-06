Policía Local de Málaga interpone 116 denuncias relacionadas con la actividad de venta ambulante no autorizada en playas

Policía Local interpone 116 denuncias relacionadas con la actividad de venta ambulante no autorizada en playas - POLICÍA LOCAL

MÁLAGA 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Málaga ha interpuesto 116 denuncias relacionadas con la actividad de venta ambulante no autorizada en las playas desde que comenzó la temporada.

Cabe recordar que la Policía Local de Málaga puso en marcha el pasado 15 de junio el dispositivo de vigilancia especial de playas, que se mantendrá activo hasta el próximo 30 de septiembre y que tiene como objetivo garantizar la seguridad, la pacífica convivencia y el correcto uso de embarcaciones de recreo.

Así, desde el inicio de la campaña se han interpuesto un total de 241 denuncias en zonas de playa del litoral del municipio de Málaga, de las que 116 están relacionadas con la venta ambulante no autorizada de productos alimenticios (pasteles, refrescos, combinados con alcohol y frutas, entre otros), y 65 con textil y enseres varios.

Al respecto, desde la Policía Local han alertado de los riesgos para la ciudadanía de consumir bebidas y comidas sin ningún tipo de control sanitario, y es que en los últimos años se ha detectado la presencia de individuos que venden mojitos sin autorización, ni control, y que alquilan sombrillas sin tener permiso para ello.

Las acampadas en las playas son otras de las actuaciones que centran los esfuerzos policiales. En las últimas semanas se ha incrementado la vigilancia en zonas del litoral, como Malagueta y Peñón del Cuervo, interponiéndose un total de 14 denuncias por este motivo.

La tenencia de animales en las playas ha dado lugar a otras siete denuncias, según ha indicado la Policía Local en un comunicado. En lo concerniente a infracciones a la ordenanza de Convivencia Ciudadana, los agentes han formulado 59 denuncias, de las que destacan las 17 por ofrecer bienes y servicios de manera persistente o intimidatoria, entre ellos, masajes --una actividad que generalmente es ejercida por personas sin cualificación profesional--.

Por último, en materia de seguridad, se ha intervenido un arma blanca y levantado 36 actas de denuncia por consumo o posesión de drogas o sustancias estupefacientes.

La Policía Local de Málaga también realiza otras funciones específicas, como son la vigilancia de estacionamientos indebidos, la conducción de vehículos de movilidad personal y bicicletas por zonas peatonales o prohibidas, o el control y vigilancia del uso indebido de los varaderos, entre otras.

SERVICIO VIGILANCIA DE PLAYAS

Para llevar a cabo todas las funciones y servicios especificados, se dispone de unidades policiales, tanto uniformadas como de paisano, que recorren las playas desde Churriana hasta Peñón del Cuervo, de lunes a domingo, en horario de mañana y tarde.

Por las noches, también se realiza presencia y vigilancia para evitar los asentamientos en los Paseos Marítimos Ciudad de Melilla y Pablo Ruiz Picasso. En cuanto a medios materiales, se emplean drones, quads y un buggy para apoyar el servicio.