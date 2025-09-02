La Policía Local de Málaga tramita 55 denuncias por control de ruidos y convivencia ciudadana en la última semana

MÁLAGA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Málaga ha tramitado a lo largo de la última semana un total de 55 denuncias, tanto a establecimientos (cuatro) como a personas (51), por incumplimientos relativos a la ordenanza de prevención y control de ruidos, así como los relacionados con las medidas municipales que garantizan la convivencia ciudadana y la protección del espacio público.

Las estadísticas, que recogen datos desde el lunes 25 de agosto y el pasado 1 de agosto, ambos a las 7.00 horas, reflejan que los agentes han desarrollado en este periodo un total de 224 intervenciones en la zona del Centro Histórico y en los distritos de Teatinos y Carretera de Cádiz, de las que 55 acabaron en denuncia, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

En paralelo, en el marco del dispositivo policial extraordinario de vigilancia contra el intrusismo en el servicio de transporte público, de control de VTC y de taxis, se han llevado a cabo 43 actuaciones que se han saldado seis denuncias a VTC por infracciones en el aeropuerto y en otras áreas de alta demanda.

En estas se han detectado vehículos que carecen del cumplimentado libro de registro de contrato de viajeros, que propician la captación de clientes sin contratación previa en lugares de concentración o que generan demanda de estos servicios, carecer de rótulo o distintivo obligatorio de la Comunidad Autónoma de procedencia carecer o tener caducada la tarjeta de transporte.

Además, se han realizado once actuaciones de vigilancia para detectar la prestación del servicio de transporte de viajeros careciendo de autorización. En lo referente al control del cumplimiento de lo establecido en la Ordenanza frente a la Contaminación por Ruidos, Vibraciones y otras formas de Energía, han sido denunciadas un total de 19 personas en la última semana.

De ellas, doce han sido detenidas por cantar o gritar en la vía pública; cinco, por incumplimientos relacionados con la realización de actividades en el domicilio que impiden el descanso ajeno; una, por realizar actividades de ocio susceptibles de producir molestias con puertas o ventanas abiertas y otra, por trascender al exterior molestias por ruido provocado por equipos de reproducción.

Las doce denuncias por cantar o proferir gritos o hacer funcionar instrumentos en la vía pública se han registrado en las calles y plazas: Especería (una), Lucía Van Dulken (cinco), Molina Lario (una), Santa María (una), Hinestrosa (tres) y Patrocinio (una).

OTRAS DENUNCIAS

Respecto al control del cumplimiento de lo establecido en la Ordenanza para la Garantía de la Convivencia Ciudadana y la Protección del Espacio Urbano en la ciudad de Málaga, se han efectuado un total de 32 denuncias.

Entre ellas, destacan las 16 contabilizadas por permanencia y concentración de personas consumiendo bebidas en zonas no autorizadas, así como las diez por hacer las necesidades fisiológicas en la vía pública.

Además, también constan tres por realizar la actividad de aparcamiento en espacio público sin autorización, una por no recoger las deyecciones de animales, una por suministrar alimentos a animales en espacios públicos y una por hacer hogueras en el espacio público.

Así, las 16 denuncias por permanencia y concentración de personas consumiendo bebidas en zonas no autorizadas se han producido en las calles y plazas: Ingeniero Díaz Petersen (tres) y Patrocinio (13). En cuanto a las diez denuncias por hacer las necesidades fisiológicas en la vía pública se han registrado en las calles y plazas: Canasteros (dos), Marqués de Guadiaro (uno), Pito (uno), San Telmo (uno), Santa María (uno), Strachan (uno), Toquero (uno), Cuarteles (uno) y Guindos (uno).

En relación a las actuaciones sobre los establecimientos públicos, se han desarrollado 65 intervenciones. De entre las 19 inspecciones realizadas, cuatro establecimientos fueron denunciados, sumando un total de cuatro infracciones detectadas: tres por ocupación de la vía pública sin autorización y una por carecer de declaración responsable. Por otro lado, se han realizado diez seguimientos de decreto y se han notificado dos decretos de cierre.

En paralelo, a lo largo de la última semana los agentes han llevado a cabo 101 actuaciones complementarias en materia de seguridad mediante el control y vigilancia de salas de fiestas, zonas de botellón, cierres de establecimientos y terrazas. Respecto a las relacionadas con la Ordenanza de Convivencia Ciudadana, la sanción es a partir de los 300 euros.

Por su parte, el Área de Comercio y Vía Pública ha levantado en este mismo periodo un total de 18 actas por incumplimientos relacionados con las terrazas en la vía pública, bien por ocupación indebida bien por carecer de autorización.

En cuanto a su distribución, se han registrado en los distritos Centro (cinco) y Carretera de Cádiz (13). En el distrito Centro se han producido en Tomás Heredia (una), Beatas (dos), Molina Lario (una) y Alcazabilla (una); mientras las de Carretera de Cádiz se han registrado en Sor Teresa Prat (una), La Unión Mercantil (una), Viña del Mar (dos), Gregorio Prieto (dos), Antonio Maura (una), Antonio Gaudí (una), Alcalde José María de Llanos (una), Gaucín (una), Alcalde Joaquín Alonso (una), Puerto Oncala (una) y Tomás Echeverría (una).