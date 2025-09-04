La Policía Local de Ronda (Málaga) recupera mediante geolocalización dos teléfonos móviles robados en la feria

Los agentes identifican y detienen a los presuntos autores del robo mientras estaban en el trenecito de la feria

MÁLAGA, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

Agentes adscritos a la Unidad Operativa de la Policía Local de Ronda han logrado recuperar, mediante geolocalización, dos móviles de alta gama que habían sido robados en la Feria y Fiestas de Pedro Romero.

Tal y como han informado el cuerpo de seguridad local en un comunicado, a las 2.55 horas del día en el que se produjeron los hechos, se recibió el aviso por parte de unos jóvenes informando del robo. También les habían sustraído documentación y dinero en efectivo.

La Policía Local procedió rápidamente a seguir el rastro, ya que uno de los móviles tenía geolocalización. "Por el movimiento del teléfono en el mapa del teléfono móvil, pudieron saber que las personas que lo portaban iban como pasajeros en el trenecito de feria pudiendo ser interceptado por la pareja de policías cerca de la estación de tren.

Al observar que el trenecito se encontraba lleno de usuarios, la Policía Local solicitó la colaboración de la Policía Nacional. A partir de este momento, la actuación se realizó de manera conjunta por estos dos cuerpos de seguridad.

Tras las primeras gestiones, dos de los usuarios del trenecito manifestaron portar los teléfonos móviles y los otros objetos sustraídos, por lo que se procedió a su detención, siendo trasladados hasta la Comisaría para la realización de las diligencias oportunas.