Policía Nacional y Guardia Civil imparten más de 1.750 charlas y formación en 390 centros educativos malagueños

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) han impartido más de 1.750 charlas y formación en 390 centros educativos malagueños durante el curso 2024-2025 para mejorar la convivencia y evitar situaciones de riesgo.

Así lo ha puesto de manifiesto el subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, tras presidir este jueves la reunión de seguimiento del Plan Director para la convivencia y mejora de la seguridad en los centros educativos y sus entornos.

Estas actividades han consistido en charlas destinadas a los escolares con temáticas relacionadas con ciberdelincuencia y ciberacoso, violencia sexual y de género y discriminación, seguridad vial y medio ambiente, así como actividades formativas y reuniones con Asociaciones de Madres y Padres (AMPA) y con docentes y personal directivo de los centros educativos.

Además, durante el curso 2024-2025 los agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil han prestado 1.752 servicios preventivos de vigilancia en el entorno de los colegios e instituciones de la provincia de Málaga dirigidas a prevenir principalmente la presencia de droga en la cercanía de los centros educativos.

Javier Salas ha destacado que de cara al curso 2025-26 ya se han recibido solicitudes de 133 centros educativos malagueños para participar en este programa, lo que pone de manifiesto "la consolidación de esta iniciativa que tiene como principal objetivo mejorar la convivencia y la seguridad de estas instituciones educativas".

El subdelegado ha animado a los equipos directivos y AMPAs a solicitar su inscripción en el Plan Director que desarrollan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, destacando el gran trabajo que realizan los agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil en tareas de prevención, concienciación e intervención con la juventud de Málaga.

"El objetivo final del Plan Director es informar a los niños y jóvenes sobre cuáles son los riesgos a los que se pueden enfrentar, cómo detectarlos y ofrecerles las herramientas a su alcance para poder atajarlos, haciéndolas extensivas al profesorado y a las asociaciones de madres y padres, de manera que entre todos trabajan de forma colaborativa y generan un buen ambiente de convivencia en los colegios", ha subrayado Javier Salas.

"El Plan Director se ha convertido en la pieza angular de la actividad del Ministerio del Interior en relación con la infancia y la juventud y para mejorar el conocimiento que los menores y jóvenes tienen sobre los recursos policiales de prevención de la delincuencia y protección de las víctimas", ha añadido el subdelegado.

Además, ha insistido en que "la evolución de los resultados en la aplicación de este plan demuestra, una vez más, el compromiso del Gobierno de España en que nuestro sistema educativo sea trasmisor de los valores que favorezcan la libertad personal, la responsabilidad, el ejercicio democrático, la solidaridad, la tolerancia, la igualdad, el respeto y la justicia, así como valores que ayuden a superar cualquier forma de discriminación".