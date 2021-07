El Polo Digital de Málaga, uno de los 10 elegidos por Fundación Orange para su laboratorio de fabricación digital

MÁLAGA, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Polo Nacional de Contenidos Digitales del Ayuntamiento de Málaga es uno de los diez centros españoles que ha sido elegido por Fundación Orange para disponer de GarageLab, lo cual permitirá destinar su laboratorio de impresión 3D a un espacio que integrará en su dinámica académica una innovadora metodología de aprendizaje.

Cada centro seleccionado obtendrá una dotación económica de 16.000 euros para transformar el espacio destinado al GarageLab, el equipamiento digital y materiales relacionados con la fabricación digital.

Este programa de Fundación Orange en colaboración con la ONG educativa Fundación Empieza Por Educar, está dirigido a jóvenes estudiantes en situación de vulnerabilidad con dificultades de adaptación y aprovechamiento en el sistema educativo tradicional.

Tiene entre sus objetivos reducir la tasa de abandono escolar, aumentar la motivación del alumnado hacia el aprendizaje, potenciar sus competencias digitales e impulsar la mejora de sus resultados académicos a través del entorno Fab Lab y el movimiento 'maker'.

Acercando la innovación más puntera a aquellos que más lo necesitan se promoverá desde el Polo de Contenidos Digitales de Málaga el 'movimiento maker' o 'cultura hacedora' que representa una extensión basada en la tecnología del DIY (Do it Yourself o hazlo-tú-mismo) y se fomentarán nuevos modelos de aprendizaje para hacer crecer y mejorar las capacidades de las personas.

Esta iniciativa dará comienzo en septiembre y próximamente se informará en www.polodigital.eu acerca del procedimiento para solicitar participación en ella.

En esta cuarta edición, Fundación Orange ha recibido 60 proyectos educativos con propuestas de centros de ámbito nacional, públicos, concertados o privados, que trabajarán en cursos formativos conducentes a la obtención de una acreditación oficial profesional o académica.

La selección de los centros educativos se ha realizado atendiendo a los criterios de selección descritos en las bases de la convocatoria. El programa, con esta última convocatoria, crece hasta 34 espacios dedicados a la Fabricación Digital en diferentes centros educativos de todo el territorio nacional.

Los nuevos centros de enseñanza que dispondrán del programa GarageLab son, además del Polo Digital de Málaga, el IES Beatriu Fajardo de Mendoza de Alicante; el CIFP Pau Casesnoves (Baleares), el centro privado de Educación Secundaria Salesianos Padre Aramburu de Burgos; el IES Abyla de Ceuta, el Centro Docente Privado Amor de Dios (Granada), el IES Francisco de Goya (Madrid), el IES Valle del Segura de Murcia, la Fundació Gentis de Tarragona y Escuelas San José de Valencia.