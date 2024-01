Pompidou Málaga presenta una muestra con obras inmersivas individuales y una colectiva de Ida Kvetny y Diana Velasco.

MÁLAGA, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Centre Pompidou Málaga exhibe desde este viernes la exposición 'Fósiles futuros: explorando ámbitos virtuales', compuesta por obras individuales y una instalación colaborativa entre las artistas interdisciplinares Ida Kvetny y Diana Velasco.

Los significados y las distinciones entre el pasado y el futuro, lo físico y lo virtual y los hechos y la ficción son objeto de examen, alteración y reinvención en esta muestra que se podrá contemplar hasta el próximo 9 de abril y que cuenta con la colaboración del Ministerio de Cultura de Dinamarca, la Fundación de Artes Danesas, la Embajada de Dinamarca en España y el Consulado Danés en Málaga.

A la presentación han asistido José María Luna, director la Agencia director de la Agencia Pública para la Gestión de la Casa Natal de Pablo Picasso y Otros Equipamientos Museísticos y Culturales; María Moreno Castillo, cónsul de Dinamarca en Málaga; Natasha Chuk, comisaria de la muestra; y las propias artistas, Ida Kvetny y Diana Velasco.

Han explicado que a partir de las múltiples historias del arte, la tecnología y el pensamiento ciberfeminista, las obras incluidas en la exposición se materializan en instalaciones interactivas, proyectos conceptuales y experiencias inmersivas que se erigen colectivamente en una reflexión sobre los efectos sociales, perceptuales y ontológicos de las tecnologías emergentes.

Así, según han precisado, el título de la exposición hace referencia a cómo se combinan un pasado tan rico como el nuestro y un presente tan precario como el que vivimos para conformar nuestros futuros esfuerzos por mantener, preservar y experimentar entornos, objetos y cuerpos digitales y figitales.

Escarbando en el pasado, y entrelazándolo con el presente, las obras de Kvetny ofrecen una arqueología del futuro. Velasco, por su parte, deconstruye una ontología de fotógrafa para reorganizarla en nuevas formas que abordan las cuestiones de la identidad, la autoría y la incertidumbre.

En su conjunto, las obras de una y otra fusionan y confieren nuevos usos a lo analógico y lo digital, la historia y la mitología y los originales y las copias, dando lugar a configuraciones híbridas provocadoras y especulativas.

'CryptoPong Participate #2 Málaga (2024)', de Kvetny y Velasco, es una instalación interactiva, y una obra basada en NFT, que homenajea al clásico videojuego de Atari Pong (1972) y a la labor creativa de la artista austriaca Valie Export y la artista plástica belga Agnès Varda, pero cuyo principal objetivo es profundizar en las actividades y conductas del consumismo, el valor y la propiedad en la era digital a través de un juego muy conocido, el tenis de mesa.

A los participantes en la obra, compuesta por 500 pelotas de ping pong que brillan en la oscuridad, y entre las que se esconden cincuenta obras de arte más, se les invita a jugar. Todas las pelotas en cuya superficie haya un dibujo original pueden ser intercambiadas por un NFT o bien conservadas como obras de arte físicas.

De este modo, además de funcionar como una demostración de las reglas del tenis de mesa, 'CryptoPong Participate' refleja las reglas de la compra y venta de obras de arte en la cadena de bloques. Estéticamente visualiza la distribución de nodos en una red P2P, materializa una cartera web3 y da a entender que las intervenciones físicas son equivalentes a hacks digitales.

Por otro lado, conceptualmente visualiza la colaboración entre desconocidos, alude a la histeria en torno a la escasez de NFT y recrea el proceso multipaso propio de los intercambios NFT.

Las obras individuales de Ida Kvetny que se muestran son 'AI Day' (Día de IA) (2023), 'Hermes' (2022) e 'Hybrids' (Híbridos) (2024). La fluidez de las formas y las ontologías se analiza también en las obras individuales de Diana Velasco presentes en la exposición: 'Digital Twins' (Gemelos digitales) (2024), 'Face Lift' (Lifting facial) (2021) y 'Lockdown Tableau' (Retablo del confinamiento) (2022).

Kvetny es una artista danesa nacida en 1980. A través de la realidad virtual, fusiona lo digital con su práctica de la pintura y la arcilla para crear un mundo visual multimodal. Para Kvetny el subconsciente ocupa un lugar privilegiado, en la medida en que su enfoque interactivo de la creación de imágenes conduce a espacios a los que no tiene acceso el raciocinio.

Graduada en Bellas Artes por el Edinburgh College of Art, y máster en la misma disciplina por el Central Saint Martins College of Art & Design (Londres), también se ha formado en el Norfolk Summer Program de la Yale University School of Music & Art y en la Funen Academy of Art.

Ha recibido el premio de pintura de la Royal Scottish Academy, la medalla Maclaine y la beca honorífica Aage and Yelva Nimb. Becaria de la Niels Wessel Bagge Art Foundation, fue seleccionada para el premio Lumen en 2021 y 2022, y ha expuesto en la Galería Nacional de Dinamarca (SMK Friday), el ARoS Aarhus Art Museum, el Museo de Arte de Seúl, el Charlottenborg Kunsthal, el Nikolaj Kunsthal, el Torrance Art Museum, el Abrons Arts Center de Nueva York y el LeRoy Neiman Center del Art Institute de Chicago.

Diana Velasco es una fotógrafa artística y artista digital hispanodanesa nacida en 1974. Investiga los campos de la identidad, las memorias culturales y el impacto de la tecnología en la sociedad, estrechamente vinculados a sus estudios de antropología en las universidades de Washington y Copenhague. Está representada desde 2019 en la colección del Museo Nacional de Fotografía de Dinamarca.

Ha expuesto en el ARoS Aarhus Art Museum, el Nikolaj Kunsthal, el Charlottenborg Kunsthal, Brandts, Den Frie Center for Contemporary Art y O-Overgaden Contemporary Art, así como en museos y galerías de Washington, Chicago, San Francisco, Tokio, Melbourne y Buenos Aires. También es directora de programas del Danish Metro Art Program, donde gestiona encargos artísticos permanentes e integrados.

En 2018, Kvetny y Velasco cofundaron Radar Contemporary, una plataforma expositiva gestionada por artistas y centrada en creadores contemporáneos que trabajen en el ámbito del arte y las nuevas tecnologías. En 2022 pusieron en marcha MoNDA, Museo de Arte Digital Nórdico, una plataforma museística pop-up gestionada por artistas que colecciona y expone arte creado digitalmente y arte figital. En 2023, su obra en colaboración 'CryptoPong Participate', fue una de las seleccionadas para el prestigioso premio Lumen.