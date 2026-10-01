Pompidou Málaga presenta la décima edición de 'Hors Pistes' con la exposición audiovisual 'Amor en Juego'

MÁLAGA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Centre Pompidou Málaga ha presentado este jueves la décima edición de 'Hors Pistes', una cita dedicada a la creación contemporánea en torno a la imagen en movimiento y la fotografía que este año aborda las relaciones amorosas a través de una selección de obras de doce artistas de distintas generaciones procedentes de España, Francia, Bélgica, Rumanía e Italia.

Bajo el título 'Amor en juego', la exposición, que podrá visitarse hasta el próximo 2 de noviembre, explora los relatos, representaciones y mecanismos que configuran las relaciones amorosas y plantea cuestiones relacionadas con la seducción, el lenguaje, los roles, las relaciones de poder y las nuevas tecnologías.

La muestra está comisariada por Géraldine Gómez y Elena Robles y reúne trabajos de Aurora Mititelu, Valentina Peri, Ghérasim Luca, Mickaël Berdugo, François Bonenfant, Ariane Loze, Valérie Mréjen, Ana Esteve Reig, Núria Güell, Louise Pressager, Alicia Framis y Marta Azparren.

En la presentación han participado el director de la Agencia Pública para la Gestión de la Casa Natal de Pablo Ruiz Picasso y Otros Equipamientos Museísticos y Culturales, Luis Lafuente; la jefa del departamento de Arquitectura del Musée national d'art moderne, Valentina Moimas; las comisarias de la exposición y las artistas Valentina Peri y Núria Güell.

La exposición se articula en cinco secciones, la primera 'Los juegos del amor (y del azar)' que aborda los mecanismos y tecnologías que intervienen en la búsqueda del amor; seguida por 'Palabras/Penas de amor', que se centra en el lenguaje y la dificultad de expresar los sentimientos; y 'Los juegos de rol', que analiza los personajes, códigos e identidades que se adoptan en las relaciones.

Asimismo, 'Juegos peligrosos' pone el foco en las relaciones de poder, la dominación y los ideales destructivos asociados al amor, y por último, 'Cuerpos en juego' reflexiona sobre el vínculo entre amor, cuerpo, movilidad y tecnologías digitales.

ACTIVIDADES PARALELAS

La décima edición de 'Hors Pistes', en la que colabora la Fundación 'la Caixa', se completa con un programa de actividades paralelas que aborda el amor desde la danza, la poesía, la fotografía y la mediación cultural.

El 8 de octubre, a las 18,00 horas, tendrá lugar 'GAZE', una performance de danza de Bea Lamadrid y Antonio Maza sobre la mirada, la atracción, la sensualidad y las dinámicas afectivas.

El 17 de octubre, de 10,00 a 14,00 horas, se desarrollará el taller de poesía 'Juegos de palabras de amor: Narrativa esculpida', impartido por Flor M. Yustas y Ariadna Chez en colaboración con el XV Festival Internacional de Poesía de Málaga Irreconciliables.

Por su parte, los días 26 de octubre, 2 y 5 de noviembre, de 16,00 a 20,00 horas, Carlos Canal y Jey León impartirán el taller de fotografía 'Love to love', centrado en las formas de amar y en los gestos y rastros asociados a las relaciones.

El 24 de octubre, a las 18,00 horas, 'Pompidou Match. Amor al Cubo' propondrá un encuentro dirigido a personas interesadas en la cultura y los museos, con el juego y la curiosidad como elementos para descubrir afinidades y establecer nuevas conexiones.

Durante el periodo de la exposición, los visitantes dispondrán además del material de mediación 'Juegos con amor', el muro participativo 'Tu experiencia de amor', de Omar Janaan, y visitas guiadas en español todos los miércoles a las 18,00 horas. También se ofrecerán visitas para grupos en español, inglés y francés previa reserva.