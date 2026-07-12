El portal web municipal de Turismo de Antequera (Málaga) incorpora un nuevo asistente virtual basado en IA

Presentación del nuevo asistente virtual basado en IA que se incorpora al portal web de Turismo de Antequera. - AYUNTAMIENTO ANTEQUERA

ANTEQUERA (MÁLAGA), 12 (EUROPA PRESS)

El portal web de Turismo del Ayuntamiento de Antequera (Málaga) ha incorporado nuevo asistente virtual, basado en inteligencia artificial, que llevará por nombre 'Acilia' y que ya está disponible para los usuarios a través de la página turismo.antequera.es.

Esta incorporación, según han informado desde el Consistorio, se da "un nuevo paso en la apuesta del Ayuntamiento por la innovación y la transformación digital aplicada a la promoción turística", con el fin de ofrecer una atención "cada vez más cercana, accesible y eficiente" tanto a los vecinos como a los visitantes.

El nuevo asistente virtual permitirá responder consultas turísticas las 24 horas del día, los siete días de la semana, desde cualquier dispositivo --teléfono móvil, tableta o ordenador--, mediante un sistema de conversación natural basado en inteligencia artificial y procesamiento del lenguaje natural.

De esta forma, el usuario podrá formular preguntas de diferentes maneras, obteniendo respuestas inmediatas sobre los recursos turísticos de la ciudad, su patrimonio, la oferta cultural, horarios, servicios o cualquier otra información de interés.

El Ayuntamiento ha presentado esta semana la herramienta, de la mano de la teniente de alcalde delegada de Turismo, Comercio y Patrimonio Mundial, Ana Cebrián, y de José Puchades, responsable técnico del proyecto por parte de la empresa Sinergia Soluciones Digitales, encargada del desarrollo de esta iniciativa.

Cebrián ha destacado que este tipo de herramientas "contribuyen a mejorar la accesibilidad de los servicios públicos, especialmente para personas con discapacidad visual o para quienes encuentran más cómodo interactuar mediante la voz o un sistema conversacional, al tiempo que permiten ofrecer atención permanente más allá del horario habitual de las oficinas municipales".

Además, ha recordado que el proyecto se desarrolla dentro del programa Munitur 2024 y ha supuesto una inversión de 10.769 euros, reforzando la estrategia municipal de digitalización y mejora continua de la experiencia de quienes visitan Antequera.

'Acilia' se integra directamente en la web de Turismo del Ayuntamiento y utiliza una plataforma de inteligencia artificial capaz de interpretar el lenguaje natural de los usuarios para ofrecer respuestas precisas y adaptadas a cada consulta. Además, permite recopilar información sobre las consultas más frecuentes.