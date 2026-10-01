Posponen la celebración de 'Fuertes y Hermosas' prevista para este sábado en Málaga capital

Archivo - Celebración de Fuertes y Hermosas en la plaza de la Constitución, 2024. - FUERTES Y HERMOSAS - Archivo

MÁLAGA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Málaga ha informado este jueves que se pospone la celebración de la undécima edición de 'Fuertes y Hermosas' prevista para este sábado, donde más de más de 150 profesionales tenían previsto ofrecer sus servicios de maquillaje, peluquería, manicura, barbería, 'shiatsu', 'flash skin care' y 'glow express' en la plaza de la Constitución en la capital malagueña.

El encuentro, organizado por el Ayuntamiento y que cuenta con el respaldo de la Junta de Andalucía y de la Diputación a través de Sabor a Málaga, tenía un horario de 12,00 a 20,00 horas. Según han indicado desde el Consistorio en un comunicado, el encuentro está pendiente de nueva fecha.

La jornada surgió del movimiento nacido del compromiso de un grupo de empresarios de la ciudad unidos en la lucha contra la violencia de género, de esta manera, lo recaudado de cada servicio, con un precio que oscila entre cinco y diez euros, se entregaría a las Hermanitas Adoratrices para su proyecto 'Vive y Camina', dirigido a mujeres en situación de vulnerabilidad por motivos de violencia o explotación sexual, donde se realiza un trabajo de acogida, atención integral y sensibilización.

En la última edición, celebrada en 2024, se entregó a las Hermanas Adoratrices un total de 10.230 euros. El objetivo de este evento, informa el Consistorio, "es concienciar a la población y colaborar con las entidades que luchan contra la violencia de género".

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