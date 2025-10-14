PP advierte de que el nuevo "hachazo fiscal" del Gobierno a los autónomos "puede frenar el liderazgo de Málaga"

MÁLAGA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Málaga Productiva del PP malagueño, Carlos Conde, ha advertido este martes de que el nuevo "hachazo fiscal" que propone el Gobierno de Pedro Sánchez y María Jesús Montero para los autónomos, "que se traducirá en subidas en la cuota de entre 200 y 2.500 euros ya en 2026", puede "frenar el liderazgo de Málaga en la creación de empleo por cuenta propia y oportunidades", y ha lamentado que "las clases medias y trabajadoras están pagando de su bolsillo la incompetencia de este Gobierno".

En una nota, Conde ha criticado que el Ejecutivo "trata de paliar la ausencia de presupuestos con nuevas subidas de impuestos" y ha señalado que "esta sería la número 98 desde que Sánchez llegó a la Moncloa". "No puede ser que siempre paguen los mismos y que se esté asfixiando a familias y autónomos para sostener a un Gobierno que sólo mira por su supervivencia y por hacer frente al pago que le exigen sus socios independentistas y separatistas", ha incidido.

Así, ha censurado el "modus operandi del sanchismo, cuyo afán recaudatorio no tiene límites porque subir los impuestos es la única manera de conseguir ingresos que tiene este Gobierno", al tiempo que ha apuntado que el Ejecutivo también plantea nuevas subidas de las cuotas de autónomos para 2027 y 2028.

Frente a lo que ha considerado una "voracidad fiscal permanente y continuada en el tiempo", el dirigente 'popular' ha reivindicado "la fiscalidad moderada que defiende y aplica el PP en los ayuntamientos donde gobierna, así como las siete rebajas fiscales aprobadas por el Gobierno andaluz de Juanma Moreno".

"Sin duda --ha añadido--, un escenario favorable para que Andalucía lidere la creación de autónomos en 2025, siendo Málaga el principal motor de emprendimiento de la comunidad y uno de los más activos de España".

En esta línea, ha valorado el plan propuesto por el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, para no subir más los impuestos a los autónomos y aplicar la franquicia del IVA que pide Europa, de manera que aquellos que facturan hasta 85.000 euros no tengan que pagar el IVA trimestral, además de reducir el número de declaraciones a dos anuales, una por semestre, o sólo una si son nuevos autónomos.