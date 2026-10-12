El PP afirma que Sánchez "pasará a la historia en Málaga como el presidente de los atascos"

Archivo - La parlamentaria andaluza por el PP de Málaga Jéssica Trujillo en una imagen de archivo. - PP MÁLAGA - Archivo

MÁLAGA, 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

La parlamentaria andaluza por el PP de Málaga Jéssica Trujillo ha afirmado este lunes que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "pasará a la historia en esta provincia" como el "presidente de los atascos tras perder ocho años sin una sola inversión para mejorar la movilidad".

Así, ha criticado que los malagueños "sólo han recibido mentiras e insultos del Gobierno de Sánchez en materia de movilidad", pese al "notable colapso que sufren ejes estratégicos como la A-7, tanto en su vertiente oriental como en la occidental, a lo que se suma la saturación del Cercanías y el deterioro del AVE".

También ha criticado que el "triste balance" del Ejecutivo en estos ocho años "es una reunión convocada a bombo y platillo" en 2024 por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible con alcaldes del litoral de la provincia y representantes de la Junta y la Diputación donde el Gobierno comprometió actuaciones "pero no ha ejecutado ni una" y ha señalado, entre ellas, "las mejoras en la A-7 que no han llegado, los nuevos trenes de Cercanías que no han venido a Málaga pero sí a Madrid, Barcelona y Valencia o la negativa a bonificar el peaje de la Costa del Sol mientras se liberaliza la misma AP-7 en Alicante o se aprueban ayudas para los usuarios de otras autopistas".

Además, ha afeado a Sánchez y Puente que "anunciaran para antes del verano el resultado de los estudios para determinar la viabilidad del tren litoral y las mejoras a acometer en la A-7, entre ellas el necesario tercer carril entre Rincón de la Victoria y la capital o entre Puerto Banús y San Pedro Alcántara", lamentando que "estamos a mediados de octubre y siguen ocultos en el cajón".

De igual modo, la diputada autonómica ha reprochado al Ejecutivo socialista en un comunicado que "tampoco haya implementado en todos estos años mejoras de bajo coste", como la creación de carriles reversibles en la A-7 para paliar los atascos en hora punta o unidades de respuesta rápida de la DGT para despejar las vías en caso de avería o accidente.

"Málaga ni siquiera cuenta con un servicio de grúa para la retirada de vehículos pesados, lo que provoca retenciones kilométricas cada vez que un camión se queda parado en nuestras carreteras", ha explicado la dirigente 'popular', al tiempo que ha destacado el incremento de población de "una provincia pujante que aporta más de 6.000 millones de euros al año en impuestos a las arcas del Estado".

En este sentido, ha incidido en que "Málaga ha sido claramente castigada sin inversiones ni mejoras durante estos ocho años mientras se premiaba a otros territorios por intereses políticos de Sánchez", marco en el que ha recordado el avance del tercer carril en la A-8 entre Vizcaya y Cantabria o el impulso del Gobierno a un tramo del tren litoral en el País Vasco.

"No hay justificación posible ante tanto agravio", ha añadido Trujillo, que también ha señalado "el deterioro del AVE hasta el punto de que la línea entre Málaga y Madrid acumula 30 puntos a velocidad reducida por problemas en las vías; una situación que se traduce en la pérdida de confianza y de puntualidad y que ha generado una caída del 47% de los usuarios en el primer semestre de este año", ha concluido.