PP alerta de aumento de criminalidad en municipios de Málaga "donde Gobierno bloquea nuevos cuarteles de Guardia Civil"

MÁLAGA, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El diputado nacional por el PP de Málaga Mario Cortés ha alertado de que los municipios de la provincia que registran el mayor incremento de la criminalidad durante los primeros nueve meses de 2025 "son precisamente aquellos donde el Gobierno de España mantiene bloqueadas nuevas infraestructuras en materia de seguridad desde hace siete años".

De este modo, ha explicado que el último informe del Ministerio del Interior señala a Antequera, con un 21,4%, y a Alhaurín de la Torre, con un 20,3%, como los municipios donde más han aumentado los delitos entre enero y septiembre, y ha exigido al Ejecutivo de Sánchez y Montero que "rectifique e impulse esas inversiones tras siete años de abandono a la provincia".

Cortés ha advertido de que "esta inacción del Gobierno de Sánchez repercute en un nuevo repunte de la criminalidad en el conjunto de la provincia, de la convencional pero principalmente de la ciberdelincuencia" y ha criticado que el Ejecutivo socialista "no es capaz de atajar esta tendencia alcista desde hace años al negarse a dotar a Málaga de más agentes y más medios materiales".

El diputado malagueño ha lamentado que "el ministro Marlaska y el subdelegado del Gobierno en Málaga están más ocupados en defender el sanchismo y los múltiples casos de corrupción que rodean al PSOE, al Gobierno y al entorno de Sánchez que de reforzar la seguridad en la provincia".

Así, ha criticado el desmantelamiento de la unidad de la Guardia Civil OCON-Sur por parte de Marlaska "sin que de momento se conozcan las causas o si lo hizo porque se lo pidió Marruecos" y ha subrayado que "ha sido la propia Comisión Europea la que hace pocos días ha instado al Gobierno de España a volver a crear esta unidad de élite en la lucha contra el narcotráfico en el Campo de Gibraltar y frenar así su extensión hacia el eje mediterráneo andaluz".

Cortés ha apuntado que este cambio de modelo de la criminalidad "a la que el Ejecutivo de Sánchez tampoco atiende" sigue favoreciendo la escalada de violencia en municipios de la Costa del Sol, "donde el Gobierno ha demostrado que es incapaz de controlar el narcotráfico, dejando escenas nunca vistas hasta ahora como narcolanchas en Manilva o Casares".

Por todo ello, el diputado nacional ha reclamado al Gobierno de España medios materiales para afrontar este nuevo repunte de la criminalidad en la provincia, alegando que la provincia sufre un déficit de más de 700 agentes de Policía Nacional.

"Necesitamos más personal y medios materiales, así como impulsar las infraestructuras que el Ejecutivo mantiene bloqueadas desde hace siete años", marco en el que ha señalado igualmente el bloqueo de las nuevas comisarías de Málaga Oeste, Torremolinos-Benalmádena, Fuengirola y Estepona, mientras que las obras en Ronda llevan tres años y medio paralizadas.

Por último, Cortés ha criticado "el silencio cómplice de los socialistas malagueños" al permitir que el Gobierno mantenga en Málaga un déficit del 20% de la plantilla actual de la Policía Nacional mientras que Sánchez y Montero comprometen mejoras económicas y un refuerzo de casi 4.000 agentes para Cataluña y el País Vasco.