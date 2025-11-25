El PP en Ayuntamiento de Málaga pide a Gobierno que permita destinar superávit a políticas prioritarias como vivienda

MÁLAGA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El grupo 'popular' en el Ayuntamiento de Málaga ha presentado una moción para su debate en el próximo pleno con la que piden al Gobierno que permitan destinar el superávit a inversiones y políticas prioritarias como la promoción de vivienda pública.

En concreto, el único punto de la moción insta a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a que "impulse las medidas legislativas que permitan que los ayuntamientos españoles con solvencia financiera y un bajo nivel de endeudamiento, como es el caso de Málaga, puedan destinar el superávit presupuestario a financiar inversiones financieramente sostenibles y a invertir en políticas prioritarias como las de promoción de vivienda pública".

El PP recuerda en la iniciativa que el pasado mes de octubre el Ayuntamiento aprobaba en junta de gobierno local el proyecto del quinto expediente de modificación de créditos del presupuesto municipal de 2025 para destinar a amortización anticipada de préstamos más de 85,7 millones de euros de remanente de tesorería obtenido tras la liquidación del presupuesto de 2024.

Así, inciden en que el Consistorio malagueño daba cumplimiento a la Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (Loepsf), que obliga a los ayuntamientos a destinar el superávit a reducción de deuda.

Al respecto, han añadido que "el cumplimiento de dicho precepto de la ley ha venido siendo cuestionado por este grupo municipal en reiteradas ocasiones y de nuevo queremos dejar constancia del grave perjuicio que ocasiona el Gobierno a los ayuntamientos, que quedan encorsetados y limitados, al no poder destinar el superávit de sus cuentas anuales a realizar inversiones financieramente sostenibles y tener que utilizarlo obligatoriamente para reducir deuda".

Así, advierten de que desde el año 2012, con la entrada en vigor de la mencionada Loepsf, "esta es la primera vez que el Gobierno impide a los ayuntamientos españoles destinar el superávit a inversiones financieramente sostenibles y les obliga a destinar ese dinero a la reducción de la deuda".

"Nos encontramos con el grave problema de que el Gobierno obliga a todos los ayuntamientos por igual y no tiene en cuenta las circunstancias de cada uno de ellos; es decir, esta medida, que puede parecer lógica para algunos municipios con altos índices de endeudamiento, no es razonable para la ciudad de Málaga, cuyas cuentas municipales evidencian una absoluta solvencia financiera y un endeudamiento de los más bajos de España", añaden en la moción.

En este sentido, han señalado que "basta mencionar que si bien la ley obliga a que el nivel de endeudamiento de los ayuntamientos no supere el 110%, el nuestro se sitúa al 50% si contamos con los créditos del Instituto Municipal de la Vivienda y pasará al 37,41% con la amortización del superávit; si no se tienen en cuenta los créditos en materia de Vivienda, pasaremos del 43,8% al 32,14%".

"El Ayuntamiento de Málaga está bien lejos de los límites de endeudamiento establecidos por el Gobierno y tiene capacidad sobrada para destinar los más de 85,7 millones de euros de superávit del presupuesto del año pasado a llevar a cabo inversiones en lugar de tener que amortizar deuda", han reiteardo.

El PP insiste, además, en que "nos encontramos atados de pies y manos: somos la administración más cercana a la ciudadanía, la que más servicios debe prestar y la que menos financiación recibe para ello. Y a esto se suma que, no solo no existe un sistema de financiación estatal para los ayuntamientos que sea justo y esté bien articulado, sino que nos impiden destinar nuestros propios fondos a llevar a cabo inversiones. Y hablamos de inversiones tan necesarias, por ejemplo, como las referidas a vivienda".

"Creemos que existe consenso en que la principal preocupación y ocupación de todas las administraciones hoy en día debe ser la de la promoción y construcción de vivienda pública asequible y por ello nos parece un absoluto atropello y despropósito que el Gobierno no nos haya permitido destinar a vivienda estos casi 86 millones de euros de los que disponemos, y que bien podrían sumarse al presupuesto con el que contamos en esta materia para llevar a cabo un ambicioso plan de vivienda que está dando sus frutos", han añadido.

No obstante, han precisado que "el Ayuntamiento de Málaga está promoviendo en la actualidad, de forma directa o a través de la colaboración público-privada, en diferentes fases, un total de 4.886 nuevas viviendas protegidas para los malagueños y malagueñas inscritos en el Registro Municipal de Demandantes".

En concreto, añaden, "de éstas, 1.041 están actualmente en construcción y 1.414 en 14 parcelas dotacionales que se encuentran en proceso de licitación del suelo".

Además, han recordado que "en el mismo sentido en el que nos hemos pronunciado, lo ha hecho la Comisión de Haciendas y Financiación Local de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) que, reunida el pasado 19 de noviembre en Barcelona, ha coincidido en reclamar que se permita a los ayuntamientos utilizar sus remanentes".

En dicho encuentro, señalan, "se puso sobre la mesa el hecho de que, en estos momentos, los ayuntamientos tienen unos 45.000 millones de euros en depósitos bancarios, pero no pueden emplearlos para inversiones financieramente sostenibles ni para necesidades urgentes, como la construcción de vivienda pública".

Por todo ello, el grupo municipal 'popular' incide en que "parece necesaria una modificación legislativa que habilite a los ayuntamientos que tengan sus cuentas saneadas, a poder destinar el superávit a políticas públicas prioritarias como la vivienda, en lugar de forzarles a depositar sus remanentes en un banco y condenar así una posibilidad de llevar a cabo actuaciones para la mejora de las ciudades".