El PP critica que "la falta de inversión" del Gobierno "condena la ronda Este al colapso"

MÁLAGA, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro, ha criticado este jueves que "la falta de inversión" del Gobierno de España en las carreteras malagueñas y, en concreto, en el tramo oriental de la A-7 "condena la ronda Este al colapso permanente" y ha contrapuesto "este abandono" con los "privilegios" a territorios como Cataluña "gracias al acuerdo de Sánchez con los nacionalistas".

"Mientras los catalanes irán en AVE a 350 kilómetros por hora, los malagueños van en caravana a una velocidad de entre 0 y 5 kilómetros/hora", ha apostillado.

Navarro, que ha hecho alusión a los continuos problemas de movilidad que sufren los vecinos que se trasladan cada día desde Vélez-Málaga y Rincón de la Victoria hasta la capital, ha criticado la "situación de agravio permanente que vivimos por este abandono inversor que se alarga ya durante siete años".

Además, ha subrayado que "la falta de Presupuestos Generales del Estado es la excusa perfecta de los socialistas para enmascarar ese castigo a Andalucía y a Málaga, que es motor económico de la región".

En este sentido, ha advertido de que "el abandono" del Ejecutivo de Pedro Sánchez y María Jesús Montero a la provincia "puede repercutir en su crecimiento y desarrollo" y ha incidido en que "mantienen a ralentí un motor que podría estar funcionando al 1.000 por ciento porque no se invierte en las infraestructuras y los servicios que necesitamos los malagueños para seguir creando empleo y oportunidades, y para seguir manteniendo un nivel de vida óptimo, que es por lo que la gente nos elige para venir de visita, a trabajar, a invertir o a vivir".

La presidenta provincial del PP ha destacado las más de 6.000 firmas recogidas en apenas una semana sólo en el formato digital de la campaña impulsada por los 'populares' para reclamar al Gobierno que planifique y ejecute de una vez el tercer carril en la ronda Este de la A-7, a las que "se suma la buena respuesta de los ciudadanos que se acercan a firmar en las carpas distribuidas a pie de calle".

"No hay excusas, porque lo que estamos pidiendo aquí se está haciendo en otros lugares de España y porque hablamos de una provincia que lidera el crecimiento de población y que además es pujante, donde el Gobierno recaudó el pasado año más de 5.500 millones de euros en impuestos estatales que no revierte en inversiones", ha explicado y ha apuntado que dicha "recaudación histórica ya se ha visto incrementada un 20% durante el primer semestre de este ejercicio".

Así, ha dicho que "hay recursos que se pueden destinar; el problema es que los fondos que tienen que venir a esta provincia se están desviando constantemente a territorios como Cataluña", ha insistido Navarro.

De igual modo, ha incidido en que "es de justicia" la reclamación de este tercer carril y de medidas transitorias como carriles reversibles y unidades de respuesta rápida ante los alcances, marco en el que también ha lamentado "el menosprecio del Ministerio de Transportes al estudio presentado por los alcaldes de Málaga y Rincón de la Victoria para descongestionar el tráfico actuando en siete enlaces desde El Limonar hasta Añoreta".

Por último, la dirigente 'popular' ha pedido a los vecinos de El Palo, del distrito Este y también a los de otros puntos de la capital y de la costa oriental que "se ven afectados por esta problemática que se sumen a esta campaña, que se hace eco de un clamor ciudadano, porque los malagueños ya no pueden aguantar más", ha concluido Navarro.