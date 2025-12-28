El PP critica que Gobierno "recaude más de 6.000 millones este año en Málaga" y "siga sin traer ni una sola inversión"

La portavoz provincial del PP de Málaga, Elisa Pérez de Siles, en una imagen de archivo - PP

MÁLAGA 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

La portavoz provincial del PP de Málaga, Elisa Pérez de Siles, ha criticado este domingo que "el Gobierno de Pedro Sánchez y María Jesús Montero continúe vaciando los bolsillos de los malagueños con una brutal recaudación tributaria", que ya "en noviembre superaba los 6.000 millones de euros", mientras "siguen sin traer ni una sola inversión a la provincia malagueña tras más de siete años al frente del Ejecutivo".

Así, ha explicado que, según los últimos datos publicados por la Agencia Tributaria, en la provincia, la séptima de España en contribución a las arcas del Estado en estos momentos, "la recaudación se ha incrementado un 16% de enero a noviembre de este año, lo que supone que los malagueños han pagado 6.068 millones de euros a Hacienda en este periodo".

Pérez de Siles ha recordado en un comunicado que "la recaudación tributaria en el año 2024 ascendió a 5.500 millones de euros por lo que, a falta del dato del mes de diciembre, ya se ha superado la cifra del ejercicio anterior, que fue récord".

En este punto, la portavoz 'popular' ha insistido en que la "voracidad fiscal del Gobierno debe revertir en inversiones para los malagueños, que no han visto ni una mejora real en la movilidad o en la seguridad en la provincia".

Según la dirigente popular, "en la provincia de Málaga los ciudadanos ven, mes tras mes, incrementos de recaudación tributaria que no revierten en mejoras de servicios públicos que están colapsados por la desidia" del Ejecutivo de España.

Así, ha subrayado que sólo durante noviembre de este año "dicha recaudación ha aumentado un 74,3% con respecto al mismo mes de 2024, la más alta de toda Andalucía y la tercera más elevada del país".

"Hasta el pasado mes, según los datos, el Gobierno de Sánchez y Montero ha recaudado en ingresos netos por IRPF un 18,7% más que en noviembre de 2024, con 2.600 millones de euros; en el impuesto sobre Sociedades, un 14,6% más (1.054 millones) y un 10,3% más en IVA, con casi 1.997 millones de euros", ha continuado.

De igual modo, ha incidido en que es "un Gobierno que, además, lleva tres años sin presentar los Presupuestos Generales del Estado": "No hacen su trabajo, incumpliendo el mandato constitucional; y lo peor es que sólo logran ingresos incrementando la recaudación a las familias, pymes, autónomos y empresas, que están absolutamente asfixiados". "Sánchez y su Ejecutivo son una máquina trituradora para los españoles", ha concluido.