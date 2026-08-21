El PP critica "inacción y retrasos" de Gobierno y advierte de que "este abandono compromete seguridad" de malagueños

Archivo - El secretario general del PP de Málaga, José Ramón Carmona, en una imagen de archivo. - PP - Archivo

MÁLAGA 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP de Málaga, José Ramón Carmona, ha criticado este viernes la "inacción y los retrasos" del Gobierno de España "ante las necesidades inminentes de la provincia en materia de seguridad, movilidad e inversiones" y ha advertido de que "este abandono de la provincia está comprometiendo el futuro de los malagueños".

Así, Carmona ha señalado que existen "múltiples ejemplos" de esta "falta de respuesta" del Ejecutivo de Sánchez, "desde la falta de inversión para mejorar una A-7 colapsada o una red ferroviaria igualmente saturada y degradada, hasta la falta de medios y agentes para hacer frente al narcotráfico e incluso el abandono de edificios de titularidad estatal que presentan un evidente deterioro y ante los que ha tenido que intervenir la administración local, como hemos visto en Ronda".

"Cuando el Gobierno no actúa a tiempo, las consecuencias las pagan los ciudadanos; los conductores, los vecinos y también los agentes que tienen que velar por nuestra seguridad", ha subrayado en un comunicado Carmona.

Al respecto, el dirigente 'popular' se ha referido a la situación de las carreteras malagueñas, "sometidas a una presión creciente sin que el Gobierno planifique ni ejecute actuaciones, ni siquiera transitorias", marco en el que ha incidido en que Sánchez "no ha acometido ni una sola actuación para mejorar la movilidad en la provincia en estos ocho años de gobierno".

"No se puede pretender que Málaga siga creciendo, que aumente su población, su actividad económica y su aportación a las arcas del Estado en materia de impuestos y que, al mismo tiempo, las infraestructuras se mantengan obsoletas y abandonadas por parte del Ministerio de Fomento", ha señalado.

A esta situación se suma, según ha añadido Carmona, "la falta de medios y efectivos que sufren las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la provincia". "Ayer mismo vimos cómo una persecución se saldó con dos agentes heridos. No podemos normalizar que quienes se juegan la vida para protegernos tengan que trabajar con plantillas y recursos insuficientes", ha insistido.

El secretario general del PP malagueño ha destacado también "la necesidad de reforzar la lucha contra el narcotráfico ante la presión que soportan determinadas zonas de la provincia y la actividad de las organizaciones criminales, extendida a todo el eje mediterráneo andaluz".

"Málaga necesita más efectivos, más medios materiales y una respuesta firme y sostenida del Gobierno; el mismo Gobierno que desmanteló la unidad de élite OCON-Sur en septiembre de 2022", ha añadido.

De igual modo, ha advertido de que "son otras administraciones las que deben responder ante la inacción del Ejecutivo de Sánchez" y ha señalado que, "ante los oídos sordos del Gobierno, el Ayuntamiento ha tenido que apuntalar un edificio de titularidad estatal en pleno centro de Ronda ante su deterioro".

Además, ha puesto como ejemplo "el bloqueo" de las obras de la Comisaría de Policía Nacional en la Ciudad del Tajo, que "llevan años paralizadas". "Es difícil de explicar y de entender que un edificio que pertenece al Estado llegue a una situación en la que haya que apuntalarlo porque el Gobierno no responde, no aparece", ha aseverado.

También ha considerado "sospechosa" esta "falta de inversión y estos retrasos siempre" con Málaga y con Andalucía, "especialmente cuando se observa otra vara de medir muy distinta a la hora de comprometer recursos en otros territorios".

"Mientras que aquí seguimos esperando infraestructuras, mejoras en la red viaria y más medios para nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, vemos cómo se refuerzan las plantillas de policías autonómicas como los Mossos d'Escuadra y cómo se destinan partidas millonarias al mantenimiento y mejora de las carreteras catalanas, mientras se excluye a nuestra red viaria", ha concluido Carmona.