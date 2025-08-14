El PP critica que Málaga "soporta un infierno fiscal" y exige "una rebaja de impuestos para familias y empresas"

El vicesecretario de Málaga Productiva y coordinador del Observatorio Económico y de Precios del PP de Málaga, Carlos Conde, en una imagen de archivo - PP

MÁLAGA 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Málaga Productiva y coordinador del Observatorio Económico y de Precios del PP de Málaga, Carlos Conde, ha criticado este jueves que "Málaga vuelve a batir récords de recaudación tributaria, con 2.330 millones de euros aportados a la Hacienda estatal en apenas seis meses, un 20% más que en 2024, mientras Pedro Sánchez mantiene a los malagueños atrapados en un auténtico infierno fiscal".

Conde ha subrayado que "este incremento de la recaudación, que dobla el crecimiento medio de España, no es fruto de una mejor gestión del Gobierno, sino de su afán por recaudar más a costa de las rentas medias y bajas, que son las más castigadas por la inflación y por la subida continua de impuestos y cotizaciones sociales".

En este sentido, ha recordado en un comunicado que "desde 2018, las decisiones fiscales del Ejecutivo de Sánchez han costado 140.000 millones de euros extra a los contribuyentes, cifra que alcanzará los 170.000 millones al final de este año; es decir, 2.500 euros más por español".

Así, el dirigente 'popular' ha advertido de que "la presión fiscal en España supera ya el 38% del PIB, frenando el consumo y la inversión", y ha puesto como ejemplo que "solo en Málaga, el IVA --que grava directamente el gasto de las familias-- ha recaudado en lo que va de año casi 980 millones de euros, un 13% más, situando a la provincia como la sexta que más aporta por este concepto en todo el país".

Frente a este modelo, Conde ha defendido "una reforma fiscal profunda y realista que alivie la carga sobre familias y empresas, permita que la economía respire y genere más empleo y más ingresos de manera natural".

"Hay que apostar por una política económica responsable que no castigue al contribuyente como única vía para cuadrar las cuentas", ha concluido.