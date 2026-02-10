El PP critica que "el sectarismo del Gobierno sigue agravando el caos ferroviario en Málaga"

El secretario general del PP de Málaga, José Ramón Carmona, en una imagen de archivo - PP

MÁLAGA 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP de Málaga, José Ramón Carmona, ha criticado este martes que, "a la nefasta gestión del Gobierno de España por la falta de inversión y mantenimiento de la red ferroviaria se suma, además, el sectarismo de Sánchez y Puente, que sigue agravando el caos en la provincia".

Carmona ha lamentado que "la falta de acuerdo del Ministerio de Transportes con el sindicato CGT ha mantenido la huelga ferroviaria en Málaga, de manera que varios trenes de Cercanías de las líneas C-1 y C-2 han sido hoy cancelados en hora punta, dejando en tierra a miles de malagueños".

El dirigente 'popular' ha alertado de que la postura del Ejecutivo socialista "va a seguir ahondando en el deterioro de la red ferroviaria" y ha criticado en un comunicado que "ha demostrado, con creces, que sigue anteponiendo el interés partidista al interés general de los usuarios".

Así, ha afeado a Puente que "haya elevado hasta 8.000 millones de euros la inversión en el Rodalies catalán mientras mantiene abandonado el Cercanías malagueño, sin mejoras desde hace siete años, con constantes averías, retrasos y cancelaciones, pese a contar con la línea más rentable de España".

"Y lo que es peor --ha añadido--, con situaciones tan esperpénticas como que todas las escaleras de la estación del aeropuerto lleven más de un año rotas".

En este punto, Carmona ha subrayado que "el daño reputacional a la red ferroviaria por la nefasta gestión del PSOE es incalculable" y ha mostrado su "preocupación ante las publicaciones que indican que casi la mitad de los usuarios se plantea dejar de viajar en tren o ya ha dejado de hacerlo, a lo que se suma la inquietud lógica de los maquinistas y trabajadores del sector".

Al respecto, ha recordado que la red ferroviaria de la provincia "acumula 56 limitaciones temporales de velocidad, con una cada 2,7 kilómetros, siendo la segunda de España con más restricciones de este tipo".

"El Gobierno de Sánchez y Puente está poniendo parches para tratar de tapar una gestión negligente durante los últimos siete años, donde el abandono de la red ferroviaria de Málaga es aún más alarmante que en otros puntos del país", ha concluido.