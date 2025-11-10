El PP destaca que la Junta "contempla inversiones para la Axarquía por más de 15,6 millones"

Carmona recuerda que "el PSOE ni siquiera provincializaba las cuentas"

VÉLEZ-MÁLGA (MÁLAGA), 10 (EUROPA PRESS)

El secretario general del PP de Málaga, José Ramón Carmona, ha destacado este lunes que el Gobierno andaluz, presidido por Juanma Moreno, "contempla inversiones para la Axarquía que superan los 15,6 millones de euros en 2026" y ha contrapuesto este "compromiso real y tangible, con nombre y apellidos" frente "a la anterior etapa socialista, cuando María Jesús Montero como consejera de Hacienda no presentaba las cuentas provincializadas".

"Lo mismo decía que había partidas para el municipio malagueño de Vélez-Málaga que para Vélez Rubio, en Almería, pero la realidad es que luego no se ejecutaban los proyectos", ha manifestado.

Así lo ha expuesto Carmona junto al presidente local y alcalde del municipio, Jesús Lupiáñez, ala tiempo que ha señalado que los socialistas "hacían el juego del tocomocho, asignando la misma partida que iba para arreglar la lonja de un sitio o la lonja de otro y lo que ocurría al final es que no se hacía ninguna obra".

De este modo, ha reivindicado que "el Ejecutivo de Juanma Moreno ha presentado ocho presupuestos en ocho años, una hoja de ruta que va en alianza con el Ayuntamiento para garantizar el crecimiento de Vélez-Málaga" y ha valorado que, "desde 2019, la Junta ha destinado más de 176,5 millones de euros a la comarca de la Axarquía".

"Esto no es un documento ideológico ni son promesas, hablamos de una maquinaria bien engrasada frente a un Gobierno de España sin presupuestos desde 2023 que mantiene bloqueadas inversiones estratégicas como la desaladora", ha manifestado.

También ha recordado los más de 400 millones de euros destinados por la Junta a infraestructuras hidráulicas en la provincia, "de manera que la Axarquía ha pasado de ser la comarca más perjudicada por el abandono inversor del PSOE durante décadas a la que mayor inversión ha recibido de Andalucía en esta materia desde 2019".

En este marco, ha señalado que "hay otros 80 millones de euros contemplados en materia de inversiones de agua para el próximo año en la provincia". Así, ha subrayado "el peso de una comarca eminentemente agrícola y que apuesta por su sector primario", al tiempo que ha apuntado que la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural contempla inversiones en la provincia por más de 152,2 millones de euros.

Entre ellas, ha señalado "las actuaciones en la lonja de Caleta de Vélez, que ya superan los 6,6 millones de euros, además de la construcción de 70 almacenes de enseres de pesca por más de 480.000 euros".

Carmona, que también ha insistido en que "Vélez-Málaga se ha convertido en un poco de atracción de empresas tecnológicas", ha valorado la actualización del trazado del desdoblamiento de la A-356 desde la barriada del Trapiche hacia Vélez-Málaga, "una reivindicación histórica que tuvo que retomar el Gobierno de Juanma Moreno tras 15 años de espera".

El dirigente 'popular' ha señalado igualmente la ejecución de obras de restauración en las cuencas de los ríos Vélez, Algarrobo, Chíllar y Torrox, mientras que en materia educativa "ha anunciado la redacción del proyecto de unificación de los colegios Custodio Puga y Blas Infante de Torre del Mar, así como la reforma del IES Reyes Católicos por 450.000 euros. En total, la Junta ha invertido más de 5,6 millones de euros en la mejora de los centros educativos de la Axarquía en estos siete años".

En esta línea, ha señalado que está en ejecución la ampliación del Hospital de la Axarquía, con 4,2 millones de euros invertidos, de manera que esta infraestructura ha recibido más de diez millones de euros para mejora y equipamiento desde 2019.

Asimismo, ha apuntado el millón de euros previsto para culminar el nuevo centro de salud de Nerja, cuya inversión total supera los 7,9 millones de euros, recordando que "el proyecto llega tras 20 años de espera por la inacción de la Junta socialista".

Además, Carmona ha citado las obras por 1,7 millones para mejorar el puerto de La Caleta con tres nuevas pantalanes, así como la rehabilitación y restauración del entorno de la antigua explotación minera Campiñuela Baja con 387.000 euros o los más de 662.000 euros destinados a vivienda en el municipio de Vélez-Málaga.

Las inversiones en el centro de protección de menores 'Virgen de la Victoria' de Torre del Mar, con más de 58.000 euros, y la reforma integral de 2,2 kilómetros de vía pecuaria entre Vélez-Málaga y Riogordo por más de 550.000 euros son otras de las partidas destacadas por el secretario general del PP malagueño.

"Hablamos, por tanto, de un Gobierno andaluz que cree en las personas y que destina dos de cada tres euros a gasto social", ha continuado, recordando también que "Juanma Moreno invierte en sanidad el doble de lo que gastó María Jesús Montero".

Por último, ha señalado que, "frente a los bulos y las mentiras de que este Gobierno privatiza, la realidad es que Andalucía gasta en conciertos sanitarios menos que las cuatro comunidades autónomas lideradas por el PSOE", ha concluido.