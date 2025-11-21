PP destaca que Junta destina 20 millones a climatizar centros educativos de Málaga "tras 40 años de ninguneo del PSOE"

MÁLAGA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La parlamentaria andaluza por el PP de Málaga Loli Caetano ha destacado que el Gobierno andaluz de Juanma Moreno ha destinado más de 20 millones de euros para mejorar la climatización de los centros educativos de la provincia. Así, ha contrapuesto esta "apuesta sin precedente" con "el ninguneo socialista durante casi 40 años de gobierno al frente de la Junta".

Así lo ha expuesto en rueda de prensa junto a la también diputada autonómica María José Escarcena, donde ha valorado los nueve millones de euros ya ejecutados en la provincia en esta materia, a los que se suman los doce millones consignados para el presente curso. "El PSOE no invirtió ni un euro para climatizar los centros educativos, siendo los edificios públicos más deficitarios por esta desidia socialista", ha dicho.

Caetano ha reivindicado, como novedad, que serán los propios centros los que podrán decidir a qué destinan estas ayudas, que se reparten en función del número de unidades educativas y que alcanzan los 17.000 euros de media. "Cada centro, desde su autonomía, puede decidir en qué invierte ese dinero, si bien en pérgolas o toldos, en el cambio de ventanas o bien en aire acondicionado o calefacción", ha explicado, señalando que en total se beneficiarán 546 centros de la provincia.

La dirigente 'popular' ha recordado que ya en 2020, el Gobierno de Moreno aprobó la primera Ley de Bioclimatización de Andalucía, "sentando las bases para poner fin a ese déficit histórico heredado de los socialistas". Dicha normativa, ha añadido, "nos ha permitido ejecutar ya más de nueve millones de euros en nuestra provincia con obras de refrigeración adiabática y también con la instalación de placas fotovoltaicas" en municipios como Álora, Alhaurín el Grande, Cártama o Pizarra.

Además, ha informado de que este curso se han impulsado dos planes. En primer lugar, se ha ampliado el Plan de Bioclimatización, dotado con 2,55 millones para la instalación de esta refrigeración adiabática y también de placas fotovoltaicas en seis municipios de la provincia, que son Algatocín, Benamocarra, Campillos, Cortes de la Frontera, Humilladero y Pizarra. Asimismo, se ha puesto en marcha el plan 'Mejora tu Centro', que este año va dedicado exclusivamente al confort climático y que beneficiará a 546 centros educativos de 86 municipios de la provincia.

Así, Caetano ha puntualizado que son más de 160 centros de la capital los que van a recibir estos fondos del plan 'Mejora tu centro', como el García Lorca, la Escuela Oficial de Idiomas, la Escuela de Arte San Telmo o la residencia de estudiantes La Rosaleda, además de otros muchos colegios e institutos.

Frente a esta iniciativa, la diputada malagueña ha criticado que el Gobierno de España prometiera una dotación de 200 millones de euros para bioclimatización en el conjunto de España en 2022, "de los que no ha llegado a Andalucía ni un euro", alegando que "la desidia socialista se repite".