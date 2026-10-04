El PP exige al Gobierno de Sánchez que agilice los plazos para paliar el déficit eléctrico en Málaga

Archivo - Jose Ramón Carmona, parlamentario andaluz por el PP de Málaga. - PP - Archivo

MÁLAGA 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El parlamentario andaluz por el PP de Málaga José Ramón Carmona ha destacado este domingo que el Gobierno de Pedro Sánchez "rectifica tarde" con la planificación para paliar el déficit eléctrico en la provincia, un "colapso" que mantiene actualmente "bloqueadas" más de 25.000 viviendas, además de proyectos industriales y empresariales, marco en el que ha afeado al Ejecutivo de Sánchez que "no ha movido ni un dedo en estos ocho años para paliar esta situación".

De este modo, ha exigido en una nota de prensa al Gobierno que "agilice" los plazos para la incorporación de las subestaciones eléctricas anunciadas recientemente y ha afirmado que "Málaga necesita más actuaciones y menos promesas por parte de un Gobierno central que ha profesionalizado el agravio a esta tierra", señalando que Andalucía registra un déficit estructural del 40% en su red de transporte eléctrico en comparación con la media española.

Carmona ha advertido de que la red eléctrica de la provincia está agotada y al 99% de ocupación, "lo que mantiene en el aire decenas de proyectos de carácter industrial y residencial, hasta el punto de que hay compañías que han descartado Málaga para instalarse y generar empleo en el último año; por lo que el Gobierno debe revertir esta situación lo antes posible", ha incidido.

"Las actuaciones que ahora anuncia el Gobierno deberían haberse planificado hace años, por lo que le pedimos premura y que las ejecuten con la urgencia que merecen", ha explicado, apuntando que este déficit se traduce hasta el momento en menos viviendas, menos industria y menos oportunidades para los malagueños por la nefasta planificación de la administración competente, que es el Ejecutivo central.

El dirigente popular ha acusado al Gobierno socialista de limitar el crecimiento de Málaga por este déficit energético y le ha reprochado que "se ponga detrás de las pancartas pero que, a la hora de la verdad, excluya a esta provincia de la oferta de viviendas incluidas en el portal estatal Casa47 y que tampoco haya atajado este colapso eléctrico que mantiene sin construir o sin entregar más de 25.000 inmuebles", ha insistido.

Por último, ha aseverado de que "la cuenta de resultados de Sánchez con Málaga es cero", alegando que la provincia "ha perdido ocho años sin inversiones del Ejecutivo central, sin una mejora en sus carreteras o su red ferroviaria, así como sin una sola infraestructura hidráulica ejecutada". Por el contrario, ha añadido Carmona, "Sánchez nos deja una red eléctrica agotada y cientos de proyectos residenciales e industriales frenados, los indices de criminalidad disparados y un nuevo modelo del narcotráfico extendiéndose por el eje mediterráneo andaluz tras el desmantelamiento en 2022 de la unidad de élite de la Guardia Civil OCON-Sur y, cómo no, peor poder adquisitivo con la inflación disparada y una nefasta Ley estatal de Vivienda que ha subido los precios a máximos históricos y reducido la demanda por la inseguridad jurídica generada a los propietarios".