El PP insiste al Gobierno en que valore abrir el peaje de Las Pedrizas para paliar el colapso de la A-45

Archivo - Carretera en una imagen de archivo. - Álex Zea - Europa Press - Archivo

MÁLAGA 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El dirigente del PP en Casabermeja y alcalde del municipio malagueño, Pedro Hernández, ha exigido este miércoles al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible que "valore la posibilidad de abrir el peaje de Las Pedrizas mientras se ejecutan las obras en la A-45, que llevan varios días generando importantes atascos en esta vía a la altura del municipio".

El dirigente 'popular' ha trasladado "el malestar" de los vecinos del municipio "ante los problemas de movilidad que están generando estos trabajos" y ha incidido en "la necesidad de que el Gobierno de España asuma su responsabilidad ante el perjuicio generado a trabajadores y visitantes en plena temporada alta".

Hernández ha destacado en un comunicado que el Ejecutivo de Sánchez y Puente "deben dar una respuesta ante el colapso de tráfico generado por el corte de varios carriles a la altura de Casabermeja, generando caravanas kilométricas en ambos sentidos desde hace días".

Al respecto, ha abundado en que "estos trabajos de mantenimiento suponen ahora mismo un escollo importante para los desplazamientos cotidianos de vecinos y trabajadores de la zona", al tiempo que ha subrayado que "hablamos de una vía que conecta la capital con Antequera y el norte de la provincia con la franja litoral".

Por ello, el regidor 'popular' ha instado al Ministerio a "trabajar para resolver los problemas de movilidad de los malagueños, en lugar de contribuir a acrecentarlos", marco en el que ha hecho alusión a "la falta de inversión y mantenimiento de las carreteras de la provincia en los últimos ocho años".

Por último, Hernández ha reclamado "respuestas" al Gobierno de España y ha señalado que "los vecinos de Casabermeja y las miles de personas que se trasladan entre la capital y la comarca de Antequera cada día necesitan una administración central del Estado que les escuche y que atienda sus necesidades, siendo la apertura del peaje una solución temporal perfectamente ejecutable en estos momentos", ha concluido.