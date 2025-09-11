El PP llevará una iniciativa al Congreso sobre la Comisaría de Ronda (Málaga) ante la "tomadura de pelo" del Gobierno

La secretaria de Interior del PP, Ana Vázquez, ha anunciado que su grupo llevará una iniciativa al Congreso para instar a la reanudación de las obras de la Comisaría de Ronda. - PP MÁLAGA

Los 'populares' piden también más efectivos de las FCSE y la comparecencia del director general de la Policía Nacional

RONDA (MÁLAGA), 11 (EUROPA PRESS)

La diputada y secretaria de Interior del Partido Popular, Ana Vázquez, ha anunciado que su formación llevará una Proposición No de Ley (PNL) al Congreso de la mano del Ayuntamiento de Ronda (Málaga) para exigir la reanudación de las obras de la Comisaría Local del cuerpo en la ciudad y para que se dote a Ronda de más efectivos del CNP y la Guardia Civil. También pedirán la comparecencia del director general de la Policía Nacional.

Así lo ha dicho Vázquez en una atención a los medios, junto a la alcaldesa de Ronda, María Paz Fernández, en la que han precisado que estas medidas también se pedirán a través de una moción de los 'populares' en el Ayuntamiento.

"El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, pidió que viniésemos aquí y la verdad que estoy sorprendida del estado lamentable de esta edificación", ha manifestado Vázquez, quien ha dicho que su partido lleva desde 2020 pidiendo actuaciones en la Comisaría de Ronda y entonces el Gobierno respondía que "la Oficina de Supervisión de Proyectos está redactando el proyecto".

Ahora, cinco años después "volvemos a preguntar por el estado del proyecto", ha expresado la dirigente 'popular', quien ha destacado que "nos responden exactamente lo mismo, que está supervisándose y que se va a proceder a la redacción del proyecto". Algo que ha calificado como "una tomadura de pelo".

De este modo, ha considerado que "es una tomadura de pelo que cinco años después sigan todavía redactando y que estén así las instalaciones, unas instalaciones lógicamente indignas cuando el plan de inversiones del Ministerio del Interior ha dejado sin ejecutar desde el año 2021, 880 millones de euros, que no se han ejecutado en inversiones para la Policía y para la Guardia Civil".

La secretaria de Interior del PP también ha aludido a "los famosos fondos europeos, que dejaron sin ejecutar a lo largo de estos años para inversiones en edificaciones de Policía y Guardia Civil: 740 millones de euros".

En este punto ha anunciado que el PP presentará una PNL en el Congreso de los Diputados, y que también se presentará en el Ayuntamiento de Ronda como moción, "para exigir inmediatamente la reanudación de las obras --de la Comisaría-- y que se incluya ya un avanzado plan de urgencia para rehabilitar esta edificación para traer a los policías cuanto antes".

Asimismo, la iniciativa busca aumentar la plantilla de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) ya que, según ha señalado, la localidad malagueña tiene 30.000 habitantes fijos y supera los dos millones de visitantes al año, "con lo cual necesitan reforzar esa plantilla que se ve mermada, ya que algunas veces no pueden ni salir las patrullas de policía a la calle por los escasos efectivos que tienen".

'DÉFICIT' DE 700 EFECTIVOS EN LAS COMISARÍAS DE LA PROVINCIA

"Vamos a reivindicar esos efectivos porque en la provincia de Málaga la Policía tiene un catálogo en la actualidad de 3.752 efectivos, en cambio sólo están activos 3.200. Estamos hablando de casi 700 efectivos que faltan todos los días en las comisarías de la provincia de Málaga", ha resaltado Vázquez, quien ha calificado esta situación de "injusta".

Por ello, la líder 'popular' ha anunciado que "nos ponemos manos a la obra" porque "ya basta de tomaduras de pelo" y porque Ronda "se merece unas instalaciones dignas que le representen y que nos represente a todos los españoles y a esta ciudad". Además, ha dicho que esta Comisaría "es marca España, que no se le olvide al señor Sánchez y al señor Marlaska".

Por último, Vázquez ha insistido en que "exigimos lógicamente medidas inmediatas porque Ronda y, sobre todo, los agentes de la Policía no se merecen esta imagen, así que el director general de la Policía Nacional vendrá a dar explicaciones al Congreso".