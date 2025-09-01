PP de Málaga acusa a Gobierno central de "atacar" la educación "al dejar a institutos sin personal de apoyo bilingüe"

MÁLAGA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La parlamentaria andaluza por el PP de Málaga Loli Caetano ha criticado el que ha considerado un "nuevo ataque" del Gobierno de Sánchez a la educación pública andaluza, asunto sobre el que ha destacado que "primero boicoteó la gratuidad de las guarderías, que esta semana ya empieza a ser una realidad gracias a la inversión a pulmón de la Junta, toda vez que ha decidido igualmente dejar a los institutos sin personal de apoyo bilingüe por mero sectarismo político".

De este modo, ha censurado "esta falta de escrúpulos del PSOE para agraviar a las familias y alumnos malagueños y andaluces", a la vez que ha subrayado que "no es casual que la Inspección de Trabajo sólo sancione a la Junta en relación al programa nacional de auxiliares de conversación, que desarrolla desde hace 20 años en todo el país".

Así, la líder 'popular' ha criticado "la descoordinación entre el Ministerio de Trabajo, que ha exigido únicamente a Andalucía que dé de alta a los 1.806 auxiliares de conversación previstos para los institutos públicos en el curso 2025-2026 a través de este programa estatal, y el de Educación, que es quien los convoca, selecciona y asigna a cada comunidad autónoma, especificando cómo debe ser la gestión y condiciones de este colectivo".

Además, ha advertido de que "el agravio es claramente premeditado desde el momento en que la propuesta de sanción, que roza los cinco millones de euros, afecta sólo al cupo de auxiliares que financia el Gobierno andaluz, pero no al del Ministerio, cuando ambos están sujetos a la misma normativa". Al respecto, ha especificado que Andalucía financia a 1.660, frente a los 146 del Ministerio de Educación.

En esta línea, Caetano ha destacado que "esta nueva agresión tiene una clara intencionalidad política" y advierte de que "no es la única", y ha dicho que "Andalucía no recibe fondos para la gestión de becas como sí ocurre en Cataluña, pese a que el número de solicitudes es mucho mayor aquí".

Del mismo modo, ha reprochado al Ejecutivo socialista que no haya respetado el modelo andaluz de la etapa de Educación Infantil de cero a tres años para el uso de fondos europeos como sí ha hecho en el País Vasco.

"El modelo de guarderías lo impuso el propio PSOE durante sus 37 años al frente de la Junta y, ahora, lo castiga al denegar el uso de 120 millones de la Unión Europea para implementar la gratuidad, ayudar a las familias y favorecer la conciliación", ha subrayado.

Caetano ha incidido en que "es el Gobierno andaluz de Juanma Moreno el que, con recursos propios, inicia este curso la gratuidad de todos los alumnos de 2 a 3 años con una inversión de 40 millones de euros".

Por último, la diputada autonómica malagueña ha apuntado que "otra de las trabas del sanchismo al impulso sin precedente del Gobierno andaluz de Juanma Moreno a la Formación Profesional fue la imposición, sin ayuda de ningún tipo en la gestión y sin transferir el dinero necesario, de que los estudiantes de FP que realizan prácticas sean dados de alta en la Seguridad Social".

Una vez más, ha apostillado Caetano, "el Gobierno de Sánchez demuestra su falta de diálogo y consenso con la comunidad educativa y el resto de administraciones, y la imposición de criterios ideológicos por encima de las necesidades alumnado".