PP Málaga acusa al Gobierno de "destrozar" sistema ferroviario y "maltratar a miles de usuarios por averías y retrasos"

MÁLAGA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general del PP de Málaga, Cristóbal Ortega, ha acusado al Gobierno de "destrozar" el sistema ferroviario y de "maltratar a los miles de usuarios" que utilizan este medio de transporte para desplazarse y que día sí y día también están viéndose perjudicados por las continuas averías y retrasos.

A través de un comunicado, Ortega ha aludido a que "son muchos los usuarios que trasladan su malestar prácticamente a diario por una movilidad ferroviaria que antes era modélica y que hoy es un auténtico caos por la inacción y la pasividad" del Gobierno de Pedro Sánchez y María Jesús Montero.

"Es inaudito que todos los días haya demoras en alguna de las dos líneas de Cercanías de nuestra provincia, problemas con las catenarias o cualquier otra cosa y que miles de malagueños que van a trabajar, al médico o de viaje se vean afectados", ha sostenido, al tiempo que ha incidido en que estos problemas están afectando a la calidad de vida de los ciudadanos.

Según ha recordado, "esto no ha pasado con tanta frecuencia jamás; es raro que un día no haya incidencias en el sistema ferroviario" y ha lamentado que el ferrocarril "parece más del siglo XIX que del siglo XXI".

En este punto, ha lamentado las también "continuas faltas de respeto" del ministro de Transportes, Óscar Puente, "que bromea con los incendios, que se dedica a insultar constantemente y que ya sabemos que los únicos dedos que mueve son los que utiliza para tuitear a todas horas en vez de dedicar todos sus esfuerzos a invertir en las infraestructuras de nuestra provincia".

Ortega ha incidido en que "la falta de inversiones va a provocar un colapso en las infraestructuras sin precedentes" y ha citado el estado de las carreteras, así como "la falta de planificación, la nula inversión en infraestructuras hídricas o en el propio sistema ferroviario".

"El caos ferroviario --ha reiterado-- no puede convertirse en una noticia cotidiana y normal y Sánchez no puede agachar la cabeza; llevamos siete años sin inversiones, con un deterioro de las infraestructuras que se suma a la absoluta incapacidad del Gobierno para darle la vuelta".

A su juicio, "cuanto más tiempo pase sin que se invierta en estas infraestructuras, mayor será el deterioro, mayores los problemas y cada vez más frecuentes, afectando sin duda al día a día de los malagueños por culpa de un Gobierno que no hace absolutamente nada por revertir la situación y plantear mejoras". "Desde el PP no lo vamos a permitir; vamos a seguir peleando porque estamos hablando de un servicio público que utilizan miles de malagueños a diario", ha insistido.

El dirigente del PP malagueño ha recordado que estos problemas se dan en la Alta Velocidad, en los trenes de Media Distancia y también en los Cercanías de la provincia de Málaga. En este punto, ha lamentado que en el caso de la línea C-2, del Valle del Guadalhorce, "cada vez son más habituales los problemas de retrasos a los que se enfrentan sus usuarios".

"La degradación del servicio ferroviario con esas constantes averías, retrasos e incidencias está afectando a la vida cotidiana de los malagueños y, mientras tanto, tenemos a un ministro que se dedica a tuitear, a insultar y cuyo esfuerzo es únicamente para invertir en la 'Renfe' catalana y favorecer a los socios independentistas de Sánchez sin que aquí veamos ni un euro en inversiones", ha enfatizado.

Por último, Ortega ha tachado de "despropósito" que el PSOE de Málaga "calle ante esta falta de inversiones". "Mantiene un silencio cómplice con un Gobierno que no cree en el potencial de Málaga y de los malagueños y que lleva siete años sin invertir nada; ni un proyecto nuevo ni mejoras en un servicio modélico que están hundiendo", ha finalizado.