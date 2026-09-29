El PP de Málaga advierte que el Gobierno "no descarta" el cierre de las oficinas de Correos de Ronda y La Cala del Moral

Archivo - El coordinador general del PP de Málaga, Cristóbal Ortega. - PP MÁLAGA - Archivo

MÁLAGA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general del PP de Málaga, Cristóbal Ortega, ha advertido este martes 29 de que el Gobierno "no descarta el cierre de las oficinas de Correos de Ronda y La Cala del Moral" y le ha exigido que aclare si "pretende seguir reduciendo la red de este servicio público" en la provincia.

Según ha concretado la formación en una nota, Ortega se ha pronunciado así tras la respuesta del Ejecutivo a las preguntas parlamentarias registradas por diputados del PP para conocer sus planes respecto a la red malagueña, en la que el Gobierno no confirma la continuidad de las oficinas de Ronda y La Cala del Moral después del cierre de las ubicadas en los dos centros comerciales de El Corte Inglés de Las Lagunas, en Mijas, y también en la capital.

En relación, el dirigente popular ha señalado que primero se vieron afectadas oficinas de Málaga y Mijas y que ahora la incertidumbre se mantiene sobre Ronda y La Cala del Moral, algo que ha enmarcado en lo que considera "un plan de desmantelamiento de este servicio público". "Los vecinos no necesitan más estudios ni más incertidumbre, necesitan soluciones y una respuesta clara sobre el futuro de sus oficinas de Correos", ha subrayado Ortega.

En este sentido, ha subrayado que la "desaparición de estos puntos de atención" supondría un "grave perjuicio", especialmente para las personas mayores, los ciudadanos con problemas de movilidad y quienes necesitan atención presencial para realizar gestiones básicas.

"Defender lo público no es vaciar servicios esenciales ni improvisar mientras se abandona a los municipios y se obliga a los ciudadanos a recorrer kilómetros para realizar gestiones básicas", ha incidido el coordinador general. Además, Ortega ha criticado que "los ciudadanos no pueden pagar ahora las consecuencias de la pésima gestión de Correos durante años" y ha reprochado al PSOE haber convertido la empresa pública en "un instrumento de enchufismo político".

Por último, ha exigido al Ejecutivo central que garantice una red de Correos suficiente en la provincia de Málaga y que evite que "nuevos municipios pierdan puntos de atención esenciales para sus vecinos".