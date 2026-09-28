PP Málaga afea retrasos de más de 50 minutos en las líneas de Cercanías: "Se ha quebrado la confianza de los usuarios"

Archivo - El parlamentario andaluz por el PP de Málaga José Ramón Carmona. - PP DE MÁLAGA - Archivo

MÁLAGA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El parlamentario andaluz por el PP de Málaga José Ramón Carmona ha criticado este lunes 28 los retrasos de más de 50 minutos registrados en los últimos días en las dos líneas del Cercanías en la provincia y ha pedido explicaciones al Gobierno de Sánchez por un problema que, según ha subrayado, "se ha cronificado y ha quebrado la confianza de los usuarios del tren en Málaga".

Así, ha señalado que el pasado domingo quedó suspendido el servicio de la línea C-2 en torno a las 22,00 horas por una avería en la infraestructura en la estación de Campanillas, mientras que el tren de las 22,45 horas entre Álora y el centro de Málaga circuló con una demora de 50 minutos, según ha concretado la formación en una nota. Del mismo modo, la conexión entre Fuengirola y la capital con salida a las 00,20 horas de este lunes también ha registrado un retraso de 57 minutos.

Al hilo, el dirigente popular ha criticado que el Ministerio de Óscar Puente no ha implementado en ocho años ni una sola mejora en la red ferroviaria de la provincia, "que adolece de continuas averías, retrasos y cancelaciones, de manera que esta pésima gestión socialista está empujando a muchos usuarios a optar por otro medio de transporte".

"Hablamos de un Cercanías colapsado que alcanza los 17 millones de usuarios al año sin que el Ejecutivo de Sánchez plantee trenes de mayor capacidad como sí ha hecho en Madrid, Valencia o Cataluña; pero es que, además, vemos cómo la red ferroviaria está cada vez más denostada por la falta de inversión y el agravio del Gobierno a la provincia de Málaga", ha explicado.

En este sentido, ha precisado que el AVE entre Málaga y Madrid ha perdido cerca de 800.000 viajeros en el primer semestre del año respecto al mismo periodo de 2025, lo que supone un 47 por ciento menos, mientras que el corredor Madrid-Málaga-Granada ha reducido el número de usuarios en 1,2 millones, según el último informe de la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC).

Al respecto, Carmona ha acusado al Gobierno socialista de "contribuir con su falta de inversión y mantenimiento al retroceso de un medio que antes era de excelencia y que te indemnizaba por retrasos de quince minutos, mientras que ahora la línea entre Málaga y Madrid es la que más demoras sufre de toda España", ha lamentado.

Por último, el dirigente popular ha advertido de que "toda esta inacción del Ejecutivo en materia ferroviaria se traduce en un mayor colapso de nuestras carreteras, especialmente de la A-7, dado que muchos trabajadores y estudiantes están cambiando el tren por el vehículo privado para garantizar así que pueden llegar a tiempo a la oficina o a su lugar de estudio", ha concluido.