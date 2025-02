El PP de Málaga afirma que el Gobierno aplica políticas de "bombero pirómano" en materia de vivienda

MÁLAGA 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP de Málaga, José Ramón Carmona, ha calificado la acción de gobierno de Pedro Sánchez en materia de vivienda como "política de bombero pirómano" y ha criticado que los socialistas "afrontan este grave problema generado por la falta de oferta y los precios altos no haciendo nada e incluso agravándolo", en alusión a los efectos de la "nefasta" ley estatal.

Así lo ha expuesto en una rueda de prensa junto a la parlamentaria andaluza por el PP de Málaga y presidenta provincial de Nuevas Generaciones, Jéssica Trujillo, en la que ha reprochado a los socialistas que "se muestren preocupados por el problema de acceso a la vivienda y que, por otra parte, con sus medidas consigan precisamente agravar aún más esta situación".

De este modo, Carmona ha criticado Sánchez ha prometido 420.000 viviendas nuevas desde que es presidente, "de las que ha construido cero", afeando igualmente a los socialistas que, "ante esta ausencia de iniciativa, inauguraran un foro de vivienda con un vídeo promocional del Gobierno en el que aparecían, en primer lugar, las VPO que impulsa actualmente el Ayuntamiento de Málaga".

"No nos extraña, son un Gobierno de trileros; se las ha caído la careta", ha manifestado el dirigente popular, quien ha afirmado que no hay "ni una propuesta seria" en materia de vivienda por parte de Pedro Sánchez. "Gestionan el problema más importante que tenemos encima de la mesa, no sólo para los jóvenes, de una manera totalmente ineficaz e irresponsable", ha aseverado.

En este sentido, Carmona ha lamentado que "Sánchez se ha convertido, a día de hoy, en un obstáculo para la solución al problema de la vivienda" y ha señalado que la "nefasta ley estatal nos deja como consecuencia directa la subida en el precio de compra y de alquiler por la reducción de la oferta".

"El Gobierno de Sánchez ha frenado con sus políticas ideológicas y reaccionarias de izquierdas que haya facilidad en el acceso a la vivienda", ha aseverado, subrayando que la inseguridad jurídica generada frente a la okupación y la inquiokupación hace que muchos propietarios retiren sus casas del mercado del alquiler de larga duración.

El secretario general del PP malagueño ha recordado que la okupación ha crecido un 40% desde que gobierna Sánchez, incidiendo en que "este gobierno ahuyenta a las personas que quieren promover viviendas o que desean poner sus viviendas en alquiler y, a la vez, cuida a los okupas, contribuyendo así a tensionar el mercado y agravar la situación", ha insistido.

Así, ha puesto el foco sobre las más de 150.000 viviendas vacías que se contabilizan en la provincia de Málaga, 15.000 de ellas en la capital, alegando que el miedo a la okupación o la inquiokupación "es una realidad" y ha instado al Gobierno a resolver este bloqueo para aumentar la oferta y reducir los precios.

Por el contrario, ha añadido, "desde el PP seguimos trabajando con los sectores implicados, con propuestas serias que contribuyan a favorecer el acceso a una vivienda asequible", señalando la primera Ley de Vivienda que promueve el Gobierno de Juanma Moreno en Andalucía "para contrarrestar los efectos nocivos de la normativa ideológica y reaccionaria de izquierdas que baja la oferta y sube los precios".

En este punto, ha preguntado al PSOE de Málaga si comparte las declaraciones de la portavoz socialista de Vivienda en el Parlamento andaluz, "quien aseguraba recientemente que el problema es que el PP plantea la construcción de más viviendas", cuestionando "cuál es entonces el plan del PSOE para solventar la falta de oferta".

"Si hay falta de stock habrá que acelerar los procesos para favorecer los desarrollos urbanísticos que permitan la creación de vivienda; y si hay una inseguridad jurídica que mantiene miles de viviendas fuera del mercado, habrá que impulsar leyes que garanticen el desalojo en 24 horas y no proteger a los okupas", ha aseverado.

En esta línea, Carmona ha reivindicado la acción de Gobierno de la Junta que, además de esa primera Ley de Vivienda de Andalucía, "impulsa la creación de VPO y la construcción y compraventa de viviendas con menos burocracia y ventajas fiscales; o con el aval joven, que en esta nueva convocatoria amplía la cobertura para jóvenes de hasta 40 años".

Así, ha recordado que Andalucía va a aprobar este mes un plan de choque con medidas urgentes para impulsar 20.000 VPO en cinco años, a razón de 4.000 al año; y un decreto ley que dará cobertura legal a los ayuntamientos para permitir cambios en el uso de suelo y que puedan construir VPO.

"Este es el gobierno andaluz de las personas, frente a un Ejecutivo que antepone la ideología y que obstaculiza la búsqueda de soluciones", ha afirmado, recordando que "este nuevo decreto de la Junta permitirá que solares o edificios de uso turístico y de oficinas puedan destinarse a VPO, igual que solares de uso privado, siempre que sean para alquiler".

Además, ha insistido en que también habrá una bolsa de suelo con los ayuntamientos para dar más transparencia a la promoción de VPO, "mientras que desde el PP nacional hemos impulsado la primera Ley de Lucha contra la Ocupación Ilegal, para favorecer el desalojo en 24 horas y hemos propuesto crear un catálogo de suelo público finalista para la construcción de vivienda asequible, mientras que las grandes ciudades del PP se han comprometido a otorgar las licencias de nueva edificación en menos de tres meses; transcurridos los cuales, si no se ha concedido, debería operar el silencio positivo tal y como se recoge en la Ley del Suelo registrada por el PP en el Senado", ha explicado.

"Desde el Partido Popular ofrecemos soluciones a medio y largo plazo frente a la inacción de estos siete años de gobierno de Pedro Sánchez. Estamos ante una emergencia nacional y necesitamos atajar el problema de manera seria, reduciendo el precio sin fórmulas ideológicas ni expropiatorias que lo único que hacen es generar incertidumbre y miedo a los propietarios que ponen sus viviendas en el mercado de alquiler para reducir el precio", ha concluido.