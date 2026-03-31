PP de Málaga apunta al Ejecutivo que medidas anticrisis "no sirven de nada" si no baja los impuestos ni ajusta el IRPF

El vicesecretario de Málaga Productiva y coordinador del Observatorio Económico y de Precios del PP de Málaga, Carlos Conde. - PP DE MÁLAGA

MÁLAGA 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Málaga Productiva y coordinador del Observatorio Económico y de Precios del PP de Málaga, Carlos Conde, ha apuntado este martes al Ejecutivo que las medidas anticrisis aprobadas en el Congreso "no sirven de nada si no baja los impuestos ni ajusta el IRPF" ante la "inflación desbocada" por su "incapacidad" para frenar el impacto económico del conflicto en Oriente Medio.

Tal y como ha emitido la formación en una nota, ante ello, Conde ha recriminado que "si el Ejecutivo sanchista hubiese aplicado las medidas cuando las propuso nuestra formación, las familias se hubieran ahorrado 190 millones de euros".

"El decreto anticrisis ha llegado tarde y mal. Se rieron inicialmente de nuestras propuestas y han terminado copiándolas. Ese es el modus operandi del PSOE", ha añadido.

De esta forma, Conde ha destacado que el decreto incluye propuestas populares como la rebaja del IVA de la luz, del gas y de los carburantes, la libertad de amortización, la reducción del impuesto especial de energía o las ayudas directas a transportistas, agricultores, ganaderos y pescadores.

Además, el dirigente popular ha señalado que "solo en el IVA de los carburantes", si se tiene en cuenta el inicio de la guerra y el último día con el tipo al 21 por ciento, "el Ejecutivo de Sánchez ha seguido estrangulando a los españoles hasta recaudar 70 millones extras".

"Nadie mejor que los malagueños saben que el afán recaudatorio de este Gobierno no tiene límites. En nuestra provincia, año tras año, hemos sufrido el acoso fiscal de Montero, que ha ido de récord en récord de recaudación", ha manifestado.

Asimismo, Conde ha exigido a Sánchez "que deje de asfixiar a los malagueños" y ha apostillado que el decreto anticrisis presentado por el Gobierno "no contempla todas las medidas necesarias para frenar la inflación".

"Es bochornoso ver cómo un Gobierno utiliza un decreto anticrisis para introducir de manera encubierta una reforma energética y una disposición para que Sánchez pueda seguir desviando fondos a su antojo", ha reclamado.