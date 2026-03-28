PP Málaga califica de "éxito" los avances de Junta con la caza sostenible y valora su papel de dinamización económica

El secretario general del PP de Málaga, José Ramón Carmona. - PP MÁLAGA

ARCHIDONA (MÁLAGA), 28 (EUROPA PRESS)

El secretario general del PP de Málaga, José Ramón Carmona, ha calificado de "éxito" los avances implementados por el Gobierno de Juanma Moreno con la caza sostenible, fruto de la colaboración con la Federación Andaluza de Caza, y ha valorado la actividad cinegética como dinamizador económico y del cuidado del medio rural en la provincia y en el conjunto de la región.

Carmona, que ha asistido junto a la coordinadora de Sostenibilidad y Medio Ambiente del PP andaluz, Catalina García, y el alcalde de Archidona (Málaga), Manuel Almohalla, a la Asamblea General de la Federación Andaluza de Caza, ha reivindicado "cambios transformadores" como la aprobación de un sistema común de licencias que permite cazar y pescar en diez comunidades autónomas, evitando así la necesidad de obtener autorizaciones adicionales en cada región.

Asimismo, ha señalado la aplicación de tasas comunes en estas diez comunidades autónomas, vinculando estos importes al convenio estatal, lo que contribuye a mantener condiciones homogéneas entre los territorios adheridos.

En esta línea, el dirigente 'popular' ha destacado la apuesta de la Junta por la simplificación administrativa y de la burocracia también en el ámbito cinegético, marco en el que también ha subrayado la puesta en marcha de una "demanda histórica" del sector como es la orden de control de predadores, además del Plan Andaluz de Caza.

"Hablamos de diálogo, de coordinación y de avances que, sin duda, dotan a los cazadores de herramientas para poder garantizar el equilibrio y la sostenibilidad del medio rural", ha explicado Carmona, quien ha asegurado que la alianza del Gobierno de Juanma Moreno y la Federación Andaluza de Caza "ha sido un éxito de colaboración durante todos estos años".