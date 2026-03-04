El PP de Málaga destaca que su compromiso con el campo "no es de boquilla" y que "se sustenta en proyectos e inversiones

La presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro, y otros representantes de la formación política durante la celebración de un foro del partido dedicado a la Agricultura y el Medio Ambiente que ha tenido lugar en Vélez-Málaga. - PP MÁLAGA

VÉLEZ-MÁLAGA (MÁLAGA), 4 (EUROPA PRESS)

La presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro, ha destacado este miércoles que el compromiso de la formación con el campo malagueño "no es de boquilla", y ha defendido que la formación política está "al lado de nuestros agricultores y ganaderos, trabajando desde la Junta de Andalucía para ayudar al sector primario frente a la sequía y las lluvias torrenciales con proyectos e inversiones".

Así lo ha expuesto junto al alcalde de Vélez-Málaga, Jesús Lupiáñez, durante la celebración de un foro de la formación dedicado a la Agricultura y el Medio Ambiente, donde ha reivindicado que el Gobierno andaluz de Juanma Moreno "trabaja sin descanso" para dotar a los agricultores y ganaderos de estabilidad y certidumbre.

"El Gobierno de Juanma Moreno ha estado con los agricultores y ganaderos en los peores momentos de la sequía y de las lluvias torrenciales; nadie los ha defendido más que el Partido Popular", ha afirmado Navarro, quien ha subrayado la convicción de la formación para estar "en el terreno, a pie de árbol o de cultivo, para agilizar los proyectos y recursos adicionales que les puedan ayudar frente a los periodos de sequía y los daños y pérdidas generados por los temporales".

En este sentido, la dirigente 'popular' ha incidido en que "hemos estado ahí cuando han llegado las crecidas e inundaciones, también cuando llegó el mildiu a los cultivos de uva o cuando la lengua azul afectó a las explotaciones ganaderas; hemos estado a las maduras pero, sobre todo, a las duras".

De este modo, ha reivindicado la inversión "sin precedente" del Gobierno andaluz de Juanma Moreno en materia hidráulica, "con Málaga liderando esa apuesta inversora de la Junta", marco en el que ha destacado los 400 millones de euros ejecutados en la provincia desde 2019, con más de 50 millones destinados a la comarca de la Axarquía.

Frente a esto, ha dicho que anteriores gobiernos socialistas en la Junta dejaron proyectos en el cajón, el tratamiento terciario sin planificar y 500 millones de euros del canon del agua recaudado del bolsillo de los andaluces sin invertir. "Ahora no hay un euro del canon del agua ni de la Unión Europea sin ejecutar, todo lo que hay para agua se está invirtiendo", ha insistido.

En esta línea, ha resaltado que "estamos planificando y trabajando en los nuevos mapas de inundabilidad y, gracias a esas inversiones, contamos con ese agua regenerada como un aporte más al agua embalsada", marco en el que ha valorado igualmente que las juntas de usuarios ya dispongan del proyecto para entregar al Ministerio para la Transición Ecológica y que se encargue de la ejecución de la desaladora de la Axarquía para garantizar recursos hídricos en la comarca.

Así, la presidenta del PP malagueño ha señalado que la formación "va a seguir planificando para cubrir las necesidades del sector primario a la mayor brevedad posible", marco en el que ha anunciado que "el Partido Popular está dispuesto a seguir al lado del campo, dando la batalla por todos los agricultores y ganaderos, y a asumir ese reto que es la ordenación de todos los cultivos de subtropicales".

En este sentido, ha afirmado que en la Axarquía hay que cerrar el círculo, argumentando que "con los terciarios y la futura desaladora estará garantizada el agua; ahora toca ordenar los regadíos existentes".

"Tenemos una realidad que no es la de hace 50 años y que está encima de la mesa de la Consejería para empezar a estudiar la manera de obtener seguridad y estabilidad en esos cultivos de cara al presente y el futuro, permitiendo el relevo generacional en el campo", ha concluido Navarro.