PP de Málaga destaca su peso en Andalucía con nuevas responsabilidades en el Parlamento andaluz y en la Junta

Archivo - El presidente del PP-A y presidente de la Junta, Juanma Moreno (c), junto a otros miembros del PP de Málaga, en una imagen de archivo. - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

MÁLAGA 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PP de Málaga ha destacado el refuerzo de su peso en las instituciones andaluzas, después de las nuevas responsabilidades asumidas por los diputados 'populares' malagueños en la Mesa del Parlamento andaluz y en las distintas comisiones de la Cámara.

Así, José Ramón Carmona se alza como secretario primero de la Mesa del Parlamento de Andalucía, uno de los principales órganos de gobierno y organización de la institución autonómica, han señalado desde el PP malagueño en una nota.

Del mismo modo, Arturo Bernal será presidente de la Comisión de Vivienda y Juventud, mientras que Jéssica Trujillo ejercerá como portavoz en las áreas de Universidad e Industria.

Por su parte, Manuel Cardeña ha sido designado portavoz de Justicia, toda vez que Sandra Extremera asumirá la portavocía en la Comisión de Reglamento y Víctor González presidirá la Comisión de Educación.

Estos nombramientos ponen de manifiesto "el papel relevante de la formación provincial en el Parlamento de Andalucía y la presencia de representantes malagueños en áreas estratégicas para el desarrollo económico, social y educativo de la comunidad".

Según han recordado, en las últimas semanas se ha conocido igualmente el fichaje de la alcaldesa de Algarrobo (Málaga), Natacha Rivas, como directora general de Pesca, Acuicultura y Economía Azul de Andalucía, y del vicesecretario 'popular' Francisco Oblaré como senador autonómico.

Dichas incorporaciones se suman a los cargos del PP de Málaga ya conocidos de Juanma Moreno como presidente de la Junta de Andalucía; Carolina España como vicepresidenta tercera de la Junta y consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos; Rocío Blanco como consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo; y Mario Muñoz-Atanet como consejero de Fomento y Movilidad.

Todo esto, han incidido, "consolida una representación destacada de Málaga tanto en el Parlamento como en el Ejecutivo autonómico y consolida su protagonismo en la toma de decisiones y en el impulso de las principales políticas de Andalucía".