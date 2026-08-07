PP Málaga dice que "la infrafinanciación andaluza" por parte del Gobierno "se dispara por fanatismo catalán" de Sánchez

Archivo - La parlamentaria andaluza por el PP de Málaga y presidenta provincial de Nuevas Generaciones, Jéssica Trujillo, en una imagen de archivo. - PP - Archivo

MÁLAGA 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

La presidenta provincial de Nuevas Generaciones y parlamentaria andaluza por el PP de Málaga, Jessica Trujillo, ha asegurado que "la infrafinanciación anual que sufre Andalucía" por parte del Estado, tal y como ha señalado la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), "se ha disparado hasta los 1.634 millones de euros por el fanatismo catalán" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"Los malagueños estamos hartos de pagar las facturas del independentismo", ha subrayado este viernes en un comunicado la dirigente 'popular', quien ha insistido en que "la brecha sigue en aumento" tras pasar "la infrafinanciación de 1.535 millones de euros, a 1.634 en 2024".

De esta forma, ha señalado que el informe del propio Ministerio de Hacienda "ha confirmado que los andaluces recibieron 193 euros menos que la media nacional y 286 euros menos que un catalán", por lo que Trujillo ha recordado a Sánchez que "los andaluces no somos ciudadanos de segunda" y ha exigido "igualdad en el reparto" y "un trato justo para nuestra autonomía".

"Andalucía no quiere privilegios, quiere lo que es suyo. Porque el dinero de nuestros bolsillos no puede convertirse en moneda de cambio para mantener a Sánchez en su sillón de la Moncloa", ha recalcado la presidenta provincial de NNGG, que ha situado, además, a los jóvenes en el centro de esta reivindicación.

Según ha precisado, "cada euro que no llega a Andalucía es una oportunidad que se pierde para nuestros jóvenes: para estudiar, para trabajar, para emprender y para construir aquí su futuro".

Por ello, Trujillo ha asegurado que desde el PP van a "seguir levantando la voz para defender la igualdad de nuestra autonomía" y ha advertido de que "nadie va a decidir desde un despacho cuánto valen los derechos de los andaluces".

Finalmente, ha incidido en que "los andaluces están hartos del Gobierno del agravio y de tener que reclamar una y otra vez lo que debería estar garantizado". "Los andaluces ya han calado a Sánchez: saben que cuando llega el momento de repartir recursos a las comunidades, decidir inversiones o garantizar oportunidades, Andalucía no existe para el Gobierno socialista", ha concluido.