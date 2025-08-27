El PP de Málaga enviará un "listado de necesidades" al Gobierno y al PSOE para incluirlas en los PGE

La presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro, y el diputado en el Congreso por Málaga, Elías Bendodo. - PP DE MÁLAGA.

MÁLAGA 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro, ha anunciado que su formación enviara al Gobierno central y al PSOE de Málaga "el listado de necesidades y demandas" que tiene Málaga para que "sitúen a la provincia en el centro de las inversiones y no sólo de la recaudación".

Al respecto y ante la intención del Gobierno y de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, de aprobar nuevos Presupuestos Generales del Estado (PGE) este año, la líder provincial del PP ha manifestado en rueda de prensa que los 'populares' malagueños "para adelantarnos a esas circunstancias, vamos a tener absolutamente actualizado ese listado de demandas y necesidades que tiene nuestra provincia". Un listado que llegará "sin más tardar la semana que viene", ha añadido.

De igual modo ha criticado "el poco nivel de reivindicación" del PSOE de Málaga al que "no vemos que reaccione de manera proactiva a la hora sumarse a muchas de estas demandas que hace el PP malagueño al Ejecutivo".

También ha asegurado que "entendemos que son muchas las cuestiones que se les olvidan diariamente y son muchos los vacíos y lagunas que tienen en su acción propositiva de cara a mejorar esta provincia".

En esa línea, Navarro ha asegurado que el Gobierno "ningunea" a la provincia y a Andalucía en el plan para que las autonomías acojan a menores migrantes y ha dicho que el Ejecutivo "sí acepta" que País Vasco y Cataluña "no reciban ninguno".

"Esto vuelve a demostrar que en provincias como esta, o Cádiz, donde estamos a un paso de la frontera con Marruecos, somos las que tenemos que albergar y tenemos que recepcionar mayor número de menas y evidentemente saldremos en este caso con mayor responsabilidad a la hora de tener que atender a estos menores no acompañados", ha relatado la líder 'popular'.

Además, ha criticado que Málaga acogerá estos menores migrantes "sin recursos por ese afán recaudatorio que tiene el Gobierno de España que no revierte en forma de inversiones que podrían ser, por ejemplo, en centros o en recursos económicos que nos permitieran darle las coberturas a hechos menores no acompañados o los Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE)".

Así, ha agregado que "son muchas las necesidades, más allá de infraestructuras, los refuerzos de las FCSE para atender a circunstancias sobrevenidas como el tema de los 'menas'", al tiempo que ha manifestado que el Gobierno "sí ha aceptado la petición del País Vasco para que sea considerada una comunidad autónoma frontera y, estando nosotros al lado de Marruecos y de África, no se nos concede esa prerrogativa y es un suma y sigue permanente".

"Por tanto seguiremos reivindicando con una actitud constructiva, pero también responsable e intentando tender la mano permanentemente al Gobierno de España y al Partido Socialista de Málaga, que por cierto, últimamente solo lo vemos por teletipos", ha expresado la dirigente 'popular' malagueña, quien ha tachado de "barbaridades" lo "que está ocurriendo también en nuestra tierra en estos últimos días".

Navarro también se ha referido a la petición del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, de hacer "un plan especial para evitar el incremento estrepitoso que ha habido de homicidios con armas blancas, de apuñalamientos en Andalucía y especialmente en la provincia de Málaga".

Para ese plan, "que tiene que ponerse en marcha", Málaga "necesita un refuerzo efectivo de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, que llevamos años reclamando también en esta provincia como una zona de especial incidencia".

CRÍTICAS DE BENDODO AL GOBIERNO

Por su parte, el diputado del PP por Málaga en el Congreso, Elías Bendodo, ha ahondado en las críticas "ninguneo" del Gobierno y ha considerado que la provincia es "fundamentalmente una tierra que al sanchismo le sirve para recaudar" y ha apostillado que "lo que recauda aquí lo invierte en otros territorios donde tiene compromisos políticos y los apoyos parlamentarios", en alusión a Cataluña y País Vasco.

"Aquí las carreteras siguen colapsadas, no hay propuesta de solución a los atascos, no hay propuesta de subvención o eliminación del peaje más caro de España que es el de la Costa del Sol", ha añadido Bendodo, quien ha incidido en que "no hay nada del tren hacia la Costa del Sol".

Por otro lado, ha asegurado que "el ministro de Transportes, Óscar Puente, nos sigue dando largas, y evidentemente, esa es la realidad que tenemos hoy aquí. Mientras tanto, insisto, el Gobierno de Sánchez utiliza esta provincia para recaudar y no para invertir".

El también vicesecretario del PP nacional también ha recordado que "no hay nada del tren litoral en plena crisis ferroviaria en la provincia de Málaga, donde vemos retrasos, averías e incidencias constantes en el Cercanías, además del abandono de las infraestructuras reflejadas en los desprendimientos que han obligado a cerrar el túnel del AVE en Valle de Abdalajís o la nefasta dinámica que atraviesan la Media y Larga Distancia".

Asimismo, ha dicho que "no vamos a permitir que el Gobierno nos tome por tontos al conjunto de los malagueños" y ha apostillado que "vamos a mantener la presión en el Congreso de los Diputados y en el Senado para denunciar el abandono, castigo y agravio permanente con la provincia de Málaga".

COMIENZO DEL CURSO POLÍTICO

El PP de Málaga ha reunido a sus diputados y senadores para "empezar ya a marcar prioridades, establecer estrategias y poner a todos y cada uno de los equipos del PP de Málaga en funcionamiento para un curso político que, como saben, viene marcado por una cita electoral en Andalucía, que aún no sabemos cuándo será, pero será sí o sí en 2026", ha relatado Patricia Navarro.

Así, los 'populares' malagueños han dado por comenzado el curso político que "se presenta como, es normal, con un altísimo nivel, con una altísima intensidad en términos de trabajo y también de responsabilidad".

En ese sentido, la presidenta provincial de la formación ha dicho que el PP en Málaga tiene "muchos espacios de gobierno que atendemos con absoluta responsabilidad" y ha añadido que "no lo hemos dejado de hacer nunca, menos aún a lo largo del verano" por el crecimiento poblacional que experimenta esta provincia durante estos meses.

"Con esa población estacional, con esos visitantes y turistas, todavía se rompen aún más las costuras de los servicios e infraestructuras que ya hace tiempo quedaron obsoletos e infradimensionados para las necesidades de una provincia como Málaga", ha concluido Navarro.