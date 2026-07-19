El PP de Málaga exige blindar la PAC para garantizar el futuro del campo andaluz frente al "abandono" de Sánchez

La coordinadora de Política Rural del Partido Popular y eurodiputada Carmen Crespo, junto al secretario general del PP de Málaga, José Ramón Carmona, en una reunión con la ejecutiva de COAG Andalucía. - PP MÁLAGA

MÁLAGA 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora de Política Rural del Partido Popular y eurodiputada Carmen Crespo ha exigido este domingo 19 la necesidad de blindar la Política Agraria Común (PAC) que garantice el futuro de los agricultores y ganaderos malagueños y andaluces, al tiempo que ha puesto en valor el compromiso del Gobierno andaluz de Juanma Moreno con el sector primario frente al "abandono impuesto por Sánchez desde la Moncloa".

Según ha señalado la formación en una nota, Crespo, que ha participado junto al secretario general del PP de Málaga, José Ramón Carmona, en una reunión con la ejecutiva de COAG Andalucía, ha advertido de que el planteamiento inicial de la Comisión Europea contempla un recorte del 22 por ciento de los fondos destinados a la PAC, una propuesta que ha calificado de "inaceptable" y frente a la que el Partido Popular ha presentado "numerosas enmiendas para reforzar el presupuesto agrario".

"Defendemos una PAC fuerte con la incorporación de los 45.000 millones de euros previstos y el diez por ciento del Objetivo Rural al presupuesto, porque los recursos económicos son fundamentales para garantizar la viabilidad de la agricultura y la ganadería europeas", ha señalado.

La eurodiputada ha subrayado que la PAC debe "mantener su identidad propia y no convertirse en un fondo global renacionalizado que diluya las políticas agrarias comunes". En este sentido, ha apostado por "blindar las ayudas al agricultor activo y pluriactivo, respaldar el regadío y las inversiones agrarias, y garantizar el mantenimiento de programas estratégicos como el vino, la apicultura y las organizaciones de productores de frutas y hortalizas, con presupuesto específico y estructura europea propia".

Asimismo, Crespo ha reclamado una "simplificación real" de la normativa comunitaria, defendiendo medidas para reducir el coste de los fertilizantes y favorecer una estrategia europea de producción propia, además de exigir el reconocimiento mutuo de productos fitosanitarios entre Estados miembros.

"No podemos permitir que se genere competencia desleal entre agricultores europeos con normas distintas según el país; necesitamos reglas iguales para todos y una PAC justa orientada a quienes crean empleo, fijan población al territorio y sostienen las pequeñas y medianas explotaciones", ha señalado.

En materia hídrica, la dirigente popular ha defendido la necesidad de flexibilizar determinadas restricciones europeas sobre el uso de acuíferos y avanzar en una moratoria que permita garantizar recursos para el campo mientras se desarrollan nuevas infraestructuras.

Además, ha destacado la inversión de más de 3.500 millones de euros movilizada por el Gobierno andaluz en materia de agua, de los que más de 400 millones corresponden a la provincia de Málaga. "Juanma Moreno ha demostrado con hechos su compromiso con el campo andaluz y malagueño, impulsando obras hidráulicas fundamentales para afrontar la sequía y asegurar el futuro de nuestra agricultura", ha destacado.

Por su parte, el secretario general del PP de Málaga, José Ramón Carmona, ha advertido de que el sector agrario necesita "menos burocracia, más competitividad y administraciones comprometidas con sus problemas reales". "La agricultura y la ganadería son empleo, riqueza y cohesión territorial, y requieren una PAC sólida y suficiente que ofrezca estabilidad y oportunidades a quienes sostienen el mundo rural", ha señalado.

Carmona ha afeado que el Gobierno de España "lleva ocho años dando la espalda al campo, ignorando muchas de las reivindicaciones del sector y frenando inversiones esenciales para garantizar su competitividad". Frente a ello, ha destacado que el PP seguirá defendiendo una "PAC fuerte, infraestructuras hídricas necesarias y un respaldo decidido a agricultores y ganaderos como garantía de futuro para nuestros pueblos y para la economía provincial".

De esta forma, Carmona también ha lamentado la "falta de implicación del Ejecutivo de Pedro Sánchez en materia hídrica", y ha reclamado más inversiones en regadíos, embalses e infraestructuras estratégicas. "El Gobierno de España tiene que estar a la altura de los retos hídricos que tendrá nuestra provincia y nuestra región. Aunque ya sabemos que su sectarismo se lo impide", ha afirmado.