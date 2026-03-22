El PP de Málaga exige al Ejecutivo que planifique y apruebe compensaciones ante la desconexión del AVE

La presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro, en la Junta Directiva Provincial. - PP DE MÁLAGA

MÁLAGA 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro, ha exigido este domingo al Gobierno de España que planifique y apruebe compensaciones por la desconexión de la alta velocidad que, desde hace más de dos meses, "afecta directamente a malagueños, visitantes y sectores productivos de la provincia".

Tal y como ha emitido la formación en una nota, durante la Junta Directiva Provincial, Navarro ha reclamado al Ejecutivo de Sánchez "medidas extraordinarias ante un momento extraordinario" y ha incidido en la necesidad de compensar las molestias y perjuicios provocados por un bloqueo ferroviario iniciado el pasado 18 de enero, con el accidente de Adamuz (Córdoba), y que "no estará totalmente resuelto hasta finales de año, según estimaciones del propio Adif".

"Qué menos que un Gobierno que recauda en la provincia más de 6.000 millones de euros al año plantee ayudas para compensar a usuarios y sectores productivos", ha manifestado, y ha reclamado la bonificación del peaje de la Costa del Sol, el más caro de España, que este Viernes de Dolores volverá a subir su precio por considerar la Semana Santa como periodo de temporada alta.

"Si no hay AVE directo a Málaga, tampoco debería aplicarse la subida del peaje. Por el contrario, lo que sí deberían impulsarse son las ayudas que llevamos más de dos años reclamando", ha argumentado, y ha preguntado al Gobierno "si no bonifica ahora la AP-7, ¿cuándo lo va a hacer?".

"El Gobierno debería tener ese gesto para compensar a las personas que se van a gastar más dinero en el avión por la falta de AVE, por las molestias de tener que hacer ese trasbordo en autobús; un gesto con los que nos visitan y con los malagueños, que a lo mejor no pueden ver a sus hijos que estudian en Madrid con tanta frecuencia e incluso a los trabajadores del sector servicios y del sector turístico que van a sufrir pérdidas cuantiosas", ha abundado la dirigente popular.

En este punto, Navarro ha reprochado al Gobierno central su "falta de diligencia y de iniciativa" para dar solución a esta situación de bloqueo ferroviario, tras no dar orden de intensificar los trabajos en el talud de Álora (Málaga) hasta tres semanas después del desprendimiento, y ha lamentado que el presidente de Adif "viniera el pasado lunes con malas noticias pero sin una propuesta alternativa bajo el brazo".

Del mismo modo, ha criticado las "cortinas de insultos y los ataques del Gobierno para tapar su ineficiencia para gestionar la movilidad", al tiempo que ha señalado que "hemos denunciado en numerosas ocasiones los problemas generados por la flagrante falta de inversión y mantenimiento en la red ferroviaria y las carreteras de la provincia; un abandono consciente del Ejecutivo de Sánchez para bloquear a Málaga".

No obstante, Navarro ha reivindicado que "a cada insulto del ministro Puente, desde el Partido Popular le hemos contestado con una propuesta; es nuestra manera de trabajar", y ha apuntado que se trata de "medidas consensuadas, contrastadas y respaldadas por técnicos, expertos e ingenieros, como utilizar trenes de Cercanías por la vía convencional hasta Antequera y que los usuarios tomen allí el tren de alta velocidad que les lleve hasta Madrid".

"También hemos propuesto el uso de trenes de ancho variable, que irían desde Málaga hasta Antequera por la vía convencional para cambiar en Antequera y tomar la vía de alta velocidad, eliminando igualmente el trasbordo en autobús y reduciendo el tiempo de viaje", ha añadido.

En esta línea, la presidenta del PP malagueño ha precisado que la formación también ha planteado el refuerzo de los puentes aéreos y que el Ejecutivo central negocie con las compañías aéreas para tasar el precio, además de bonificaciones en esos billetes de tren y de avión por las molestias ocasionadas.

Por último, Navarro ha apelado a la unidad de todos los malagueños frente a "los abusos, los agravios y el machaque del Gobierno de España". Asimismo, ha señalado la importancia de señalar al Partido Socialista andaluz y malagueño, marco en el que ha anunciado mociones para que los socialistas "expliquen a los vecinos cuál es su postura ante este bloqueo y este ataque permanente a la provincia de Málaga".

Mientras tanto, ha apostillado la dirigente popular, "nosotros seguiremos trabajando, proponiendo e intentando que nadie se ría de Málaga y los malagueños", ha concluido.