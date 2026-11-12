El PP de Málaga exige explicaciones "por las más de doce horas sin retirar el camión accidentado en la MA-20"

Accidente de un camión en el falso túnel de Carlos Haya en Málaga capital - ENCIERRO BOMBEROS MÁLAGA

MÁLAGA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La candidata al Senado por el PP de Málaga Margarita del Cid ha exigido este jueves explicaciones al Gobierno de España por "las más de doce horas transcurridas sin que haya concluido la retirada del camión que volcó este pasado miércoles sobre un taxi en el falso túnel de Carlos Haya, en la MA-20".

El accidente se produjo en torno a las 20,10 horas y, a primera hora de este jueves, el vehículo pesado seguía sin poder ser retirado, ha explicado.

Del Cid ha trasladado sus deseos de pronta recuperación al taxista herido y ha reconocido la labor de los servicios de emergencia, al tiempo que ha subrayado que "la atención a las víctimas y la seguridad de los equipos de intervención son siempre la prioridad absoluta".

No obstante, ha considerado "necesario aclarar los motivos de una demora que, una vez más, prolonga los problemas de circulación durante horas".

"Los malagueños vuelven a sufrir las consecuencias de la falta de previsión y de medios del Gobierno de Sánchez, que sigue sin ofrecer soluciones a un problema que llevamos meses denunciando y que se repite cada vez que un vehículo pesado sufre una avería o un accidente en nuestras carreteras", ha lamentado en un comunicado Del Cid.

La candidata 'popular' ha recordado que el PP llevó esta situación al Congreso de los Diputados en noviembre de 2025, cuando preguntó al Ejecutivo "por la ausencia de un servicio específico de grúas para vehículos pesados en las principales autovías malagueñas".

Al respecto, ha señalado que la respuesta del Gobierno, conocida el pasado enero, reconocía que no existía un protocolo específico para estas actuaciones en la A-7 y que la retirada dependía de los servicios de asistencia contratados por los vehículos y de la disponibilidad de medios.

"Lo más grave es que el Gobierno conoce perfectamente este problema. Se lo hemos advertido, lo hemos llevado al Congreso y hasta ha reconocido por escrito que no dispone de un protocolo específico. Lo que no podemos aceptar es que, meses después, sigamos exactamente igual", ha manifestado Del Cid.

En este sentido, ha recordado que el propio Ejecutivo "reconoció más de 22 horas acumuladas de incidencias de tráfico en cinco episodios registrados durante octubre y noviembre de 2025, con situaciones que llegaron a prolongarse hasta diez horas. A ello se sumó la avería de un camión el pasado 16 de enero en la A-7, a la altura de Torremolinos, que provocó retenciones de hasta 13 kilómetros".

"No son hechos aislados. Estamos hablando de miles de trabajadores, transportistas y familias, y de un problema que perjudica a la movilidad, a la actividad económica y a la competitividad de toda la provincia", ha advertido la candidata 'popular'.

Por ello, Del Cid ha reclamado al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible que explique "las circunstancias de este último episodio y ponga en marcha un protocolo específico de intervención rápida, con medios de gran tonelaje disponibles y mecanismos de coordinación que permitan actuar con agilidad y seguridad en las principales vías de Málaga".

"Málaga no puede seguir dependiendo de la improvisación cada vez que un camión queda inmovilizado en una autovía. No podemos evitar todos los accidentes, pero sí debemos contar con los recursos necesarios para minimizar sus consecuencias. Lo que exigimos al Gobierno es previsión, medios y soluciones; no más excusas", ha concluido Del Cid.