El PP de Málaga exige a la izquierda que pida disculpas por "haber utilizado" los cribados como "arma de confrontación"

Archivo - El secretario general del PP de Málaga, José Ramón Carmona, en una rueda de prensa - PP - Archivo

MÁLAGA 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP de Málaga, José Ramón Carmona, ha exigido este martes a la izquierda que, tras el archivo por parte de las fiscalías de todas las denuncias presentadas, rectifique y pida disculpas por "haber utilizado" el cribado del cáncer de mama como "arma de confrontación política".

Carmona ha señalado que el PSOE, Adelante Andalucía e Izquierda Unida fueron "mucho más allá de la legítima fiscalización política" y formularon acusaciones de especial gravedad contra responsables públicos de la Junta de Andalucía.

"Quienes utilizaron ese lenguaje deben dar ahora la cara con la misma claridad con la que acusaron", ha manifestado el dirigente 'popular' a través de una nota, en la que ha criticado la "irresponsabilidad e insensibilidad de la oposición por convertir esta cuestión en un instrumento de desgaste político".

Ha reclamado "respeto" hacia las pacientes, los profesionales sanitarios y la Junta de Andalucía y ha señalado que "ninguno de ellos debía ser utilizado en una estrategia partidista", al tiempo que ha pedido que "nunca más se emplee una situación de estas características como arma política" y ha apelado a preservar la consideración debida a quienes se ven directamente afectados.

"Las 15 denuncias han quedado archivadas y quienes promovieron una campaña basada en acusaciones tan graves no pueden esconderse ahora en el silencio, deben asumir su responsabilidad política", ha subrayado Carmona.

Por último, ha instado a la oposición a "asumir las consecuencias" de sus palabras y a reconocer el daño causado por una actuación que "cruzó los límites de la responsabilidad política".