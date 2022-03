El PP de Málaga exige a Sánchez que no retrase a final de mes la bajada de impuestos: "Ya vamos tarde"

"Familias, empresas y autónomos no pueden aguantar más ante esta subida de precios", sostiene Carolina España

MÁLAGA, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La diputada nacional por el PP de Málaga Carolina España ha exigido este viernes al Gobierno de Pedro Sánchez que no retrase hasta final de mes la adopción de medidas para bajar impuestos y frenar los efectos de la inflación, y ha advertido: "Ya vamos tarde y familias, empresas y autónomos no pueden aguantar más ante esta subida histórica de precios".

Así lo ha expuesto España en rueda de prensa junto al coordinador de Urbanismo, Movilidad y Transporte de la Vicesecretaría de Reactivación Económica del PP de Málaga, Francisco Oblaré, y el secretario de Transporte, Javier Berlanga, instando al Ejecutivo a "bajar el IVA del carburante al 4% y reducir el impuesto especial de hidrocarburos tanto a los combustibles como al gas, tal y como recoge la Proposición No de Ley (PNL) que el Grupo Popular ha registrado en el Congreso".

"El Consejo de Ministros del próximo martes ya es tarde o no están viendo cómo está la sociedad, las empresas y la huelga de transportistas, que ya deriva en problemas de abastecimiento de productos básicos", ha insistido, reclamando al Gobierno "medidas excepcionales y urgentes para hacer frente a esta situación".

La diputada nacional ha cuestionado a Sánchez "por qué retrasa once días más esta decisión y espera al Consejo Europeo del 24 y 25 de marzo mientras que países como Francia, Portugal, Alemania, Irlanda o Polonia ya han tomado medidas en beneficio de su población".

En este punto, ha advertido de que "las empresas, los autónomos y las familias están al límite; desde la CEOE y ATA piden que se actúe, pero Sánchez sigue sin pisar la calle y se niega a adoptar las medidas urgentes que reclamamos".

"No se entiende esta inacción cuando hay sectores económicos como la agricultura, la ganadería, la pesca, el transporte por carretera, el reparto de paquetería, las autoescuelas o los taxis, entre otros muchos, que están paralizando su actividad porque no les compensa trabajar a pérdidas", ha manifestado.

Ha agregado España que "el 35% de los autónomos ve peligrar su empleo por la subida del gas, la luz y los carburantes, de manera que ya hay empresas que están parando la producción, tal y como anunciaba ayer la fábrica de cemento de La Araña".

En esta línea, España ha denunciado que "trabajadores y familias están perdiendo poder adquisitivo". "España sufre una inflación un 30% superior al resto de países europeos, de manera que la subida de precios aquí alcanza el 7,6%, mientras que la media de la eurozona es del 5,9%", ha explicado, alegando que "este dato evidencia que la escalada de precios no responde sólo a la guerra, sino a las nefastas políticas del Gobierno que, ya antes de la invasión, nos situaban a la cola de Europa".

La diputada 'popular', que ha criticado que Sánchez utilice al presidente ruso, Vladimir Putin, para justificar esta situación, ha insistido en que "la inflación lleva disparada desde el verano pasado, por lo que dos meses antes de la invasión de Rusia a Ucrania la luz ya subía un 72%, el gas se encarecía un 33% y el aceite elevaba su precio un 27%".

"La situación económica y social ya eran caóticas antes de la guerra que, no obstante, ha empeorado estos desequilibrios económicos", ha apostillado.

España ha subrayado que, "del precio final de la gasolina, el 57% son impuestos, de manera que, como consecuencia de la inflación y la subida de precios, se está incrementando considerablemente tanto la recaudación de los impuestos especiales de los hidrocarburos como del IVA", apuntando que "de cada cien euros que repostamos, 43 euros sufragan el coste de la materia prima, 40 euros son impuestos especiales y 17 euros responden al IVA".

Al respecto, ha destacado que "el impuesto especial de hidrocarburos registró en noviembre de 2021 una recaudación de 9.514 millones de euros frente a los 8.597 millones de 2020; mientras que el IVA ha alcanzado los 68.145 millones de euros frente a los 60.000 millones del año anterior".

"La inflación lleva aparejada una subida de impuestos importante, por eso reclamamos al Gobierno que tome medidas ya; no tiene excusa", ha añadido, al tiempo que ha incidido en que "antes la izquierda hablaba de pobreza energética y ya no lo hace, pero la realidad es que no podemos esperar hasta el 29 de marzo a que el Gobierno presente un decreto para bajar los impuestos que ya llevamos meses exigiendo desde el Partido Popular".

SOLIDARIDAD CON COLECTIVOS PROFESIONALES

Por su parte, Oblaré ha reclamado al Ejecutivo que se solidarice con los colectivos profesionales que ven inasumible su actividad, "un problema que ya está derivando en desabastecimiento de productos en una provincia que además está fomentando su capacidad logística y poniendo en marcha un puerto seco".

Oblaré ha criticado la "falta de sensibilidad de los socialistas, que no dudan en afirmar que todos los que denunciamos esta situación insostenible somos de ultraderecha", resaltando que "estamos ante el Gobierno del que más se acuerdan los españoles, ya que cada vez que echamos gasolina, compramos una bombona o pagamos la factura de la luz o el gas nos acordamos de Sánchez".

Por último, ha lamentado que, "una vez más, Sánchez está esperando que sea Europa la que le solvente la papeleta mientras los ciudadanos ya no pueden más". Así, ha puesto el foco sobre "aquellas familias malagueñas que están acogiendo ucranianos, haciendo gala de solidaridad, por lo que el Gobierno también deberá poner en marcha un plan para ayudarles ante esta subida de precios, que les afecta doblemente".