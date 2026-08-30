El PP de Málaga expresa el "malestar" de los alcaldes ante la "falta de información" del Gobierno sobre el Cercanías

La presidenta del Consejo de Alcaldes del PP de Málaga, Margarita del Cid. - PP DE MÁLAGA

MÁLAGA 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Consejo de Alcaldes del PP de Málaga, Margarita del Cid, ha expresado este domingo el "malestar" de los alcaldes de la Costa del Sol por los que discurre el Cercanías ante la "clamorosa falta de información" por parte del Gobierno de España de cara al posible refuerzo de la línea que conecta Málaga y Fuengirola, tras anunciar Renfe la llegada de nuevos trenes de gran capacidad a partir de 2028.

"Una vez más, lamentablemente, debemos expresar nuestra sorpresa y preocupación ante la nula lealtad institucional demostrada por el Ejecutivo de Sánchez", ha manifestado Del Cid en una nota, donde ha señalado que los regidores de la Costa del Sol llevan dos años esperando una reunión con el Ministerio de Transportes para abordar la situación de la red de Cercanías más saturada de España.

Del Cid ha criticado igualmente la "falta de interés" del Gobierno para reforzar la línea que conecta la capital con el Guadalhorce y ha preguntado "si Málaga es un territorio de tercera", tras reforzarse la red de Cercanías de Madrid, Valencia y Barcelona este mismo año mientras que el horizonte temporal que Renfe prevé para la llegada de nuevos trenes a Málaga es "a partir de 2028".

Así, ha indicado que "a Málaga no llegan ni los trenes usados como ha ocurrido en Valencia, donde el Ministerio ha enviado 41 convoyes de segunda mano procedentes de Madrid, reforzando así el servicio de Cercanías que aquí tendrá que esperar, como mínimo, dos años más", ha lamentado.

Además, ha trasladado el recelo de los municipios afectados por la falta de concreción de Renfe, alegando que "no se ofrece un calendario específico de plazos, algo básico teniendo en cuenta que también está previsto el corte de la línea C-1 durante seis meses entre finales de 2027 y mediados de 2028 para aumentar la capacidad de esta línea. Se dice a partir de 2028, pero eso puede ser 2029 ó 2030, es un despropósito".

Al respecto, la también alcaldesa de Torremolinos ha incidido en que "el pasado mes de abril conocimos por los medios de comunicación la noticia del corte del Cercanías previsto desde el último trimestre de 2027, una actuación de gran impacto para la movilidad de la Costa del Sol de la que los ayuntamientos afectados no hemos recibido información previa ni qué plan alternativo se va a habilitar para dar cobertura a los miles de trabajadores, estudiantes y visitantes que utilizan a diario el Cercanías".

En este sentido, la dirigente 'popular' también ha recordado que "ante la opacidad e inacción del Ejecutivo", en febrero de 2026 los regidores de la capital, Torremolinos, Benalmádena, Fuengirola y también Pizarra ya reclamaron al Ministerio de Transportes un plan de inversiones y una auditoría para sufragar los defectos en las vías y zonas colindantes, a fin de garantizar la seguridad de los usuarios. Esto se producía tras el trágico accidente de Adamuz (Córdoba) y sendos desprendimientos producidos en las vías tanto en Álora, que mantuvo cortada la conexión directa por AVE con la capital durante más de tres meses, como en Arroyo de la Miel.

Por todo ello, ha censurado este "ninguneo continuo" del Gobierno de Sánchez a los ayuntamientos, subrayando que se trata de la administración más cercana al ciudadano y la que recoge diariamente las quejas de los vecinos tanto por la saturación del servicio, como por las continuas incidencias, retrasos, averías y cancelaciones que sufre un Cercanías que supera los 17 millones de viajeros al año.

"El Ministerio que dirige Óscar Puente no ha querido mantener los contactos institucionales iniciados en verano de 2024 para promover junto a los alcaldes mejoras en la movilidad de la provincia; todo se ha convertido en humo", ha concluido Del Cid.