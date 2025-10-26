El PP de Málaga forzará en el Congreso que el Gobierno desbloquee el deslinde de las casas de El Palo y Pedregalejo

Archivo - Imagen de archivo del diputado nacional por el PP de Málaga Mario Cortés. - PP DE MÁLAGA - Archivo

MÁLAGA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular de Málaga forzará en el Congreso de los Diputados que el Gobierno de Pedro Sánchez "desbloquee" el deslinde de las casas de El Palo y Pedregalejo con una Proposición No de Ley que exige la desafectación del dominio público marítimo-terrestre de los mencionados núcleos malagueños.

De esta forma lo ha expuesto el diputado nacional por el PP de Málaga Mario Cortés, quien ha afeado a los socialistas que "lleven siete años negando una solución al medio millar de viviendas de la capital", achacando también que sí avanzan en otros puntos del país, como Cataluña "por intereses partidistas".

"Los malagueños afectados llevan siete años atónitos ante la inacción del Gobierno socialista, que no ha hecho absolutamente nada por solucionar este despropósito, como sí que ha ocurrido en Cataluña, sin ir más lejos", ha relatado en una nota.

A su juicio, el Gobierno de Mariano Rajoy "ya avanzó en el deslinde de las casas de Pedregalejo". Sin embargo, ha subrayado que "la moción de censura de Sánchez y la denuncia socialista ante los tribunales frenó una ley que puso en marcha la formación popular".

De esta forma, Cortés ha señalado que la formación popular instará al Gobierno de Sánchez que promueva los mecanismos necesarios para firmar la Orden Ministerial, "ya que hay constancia de existe un borrador para establecer este procedimiento". "El Gobierno socialista sigue obstinado en bloquear cualquier salida", ha insistido Cortés.

Cortés ha remarcado que "es posible aprobar la orden conjunta necesaria para acometer la legalización de estas viviendas de una vez por todas y procede que el Gobierno lo impulse a la mayor brevedad posible". Además, Cortés también ha señalado "la pasividad de los socialistas malagueños ante indiferencia mostrada por el Ejecutivo central con los vecinos afectados" y ha reclamado "que actúen y defiendan los intereses de su provincia y no de otras autonomías como hacen Sánchez y Montero".

Por todo ello, el 'popular' ha señalado que instarán al Gobierno a "impulsar los procedimientos de desafectación del Dominio Público Marítimo-Terrestre o que impulse las modificaciones legislativas y administrativas necesarias para la efectiva exclusión de los terrenos de El Palo y Pedregalejo".